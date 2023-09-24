Долги 'Энергоатома' влияют на всю энергетическую отрасль, – Плачков

Финансовая деятельность оператора атомных станций компании "Энергоатом" формирует финансовое состояние всей энергетической отрасли в целом.

Об этом сообщил бывший министр энергетики и глава Всеукраинской энергетической Ассамблеи Иван Плачков.

По мнению бывшего министра, сегодня финансовая политика "Энергоатома" не совсем совершенна.

"Финансовая деятельность "Энергоатома" не только влияет, но и формирует финансовое состояние отрасли в целом", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как долги "Энергоатома" влияют на энергетическую отрасль.

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Плачков подчеркнул, что энергетика – это очень важная отрасль работы экономики. Поэтому нужно сделать все возможное для обеспечения ее нормальной работы.

Напомним, Президент "Энергоатома" Петр Котин 17 августа заявлял, что компания планирует начать в сентябре процесс погашения долгов перед ГП "Гарантированный покупатель" и планирует закончить его до конца года. По мнению экспертов, Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или разрешить компании выпустить облигации для того чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.