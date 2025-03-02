Долг Укрэнерго перед участниками балансирующего рынка превышает 18 млрд грн – Минэнерго

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка на февраль 2025 года составляет 18,4 млрд грн, из которых 6,8 млрд грн приходится на Укргидроэнерго.

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Об этом в ходе заседания Комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг заявил Юрий Шейко.

"Задолженность Укрэнерго перед участниками на балансирующем рынке – 18,4 млрд. Это на 800 млн больше, чем на начало февраля", – сказал Шейко.

По его словам, долг перед самим Укрэнерго достиг более 36 млрд грн, из которых 11,8 млрд грн – это со стороны поставщика последней надежды Укринтерэнерго.

Он добавил, что ключевой причиной накопления долгов есть неплатежи со стороны компаний государственной и коммунальной формы собственности.

Напомним, задолженность перед производителями электроэнергии по возобновляемым источникам по состоянию на конец февраля составляет 24,7 млрд грн. Ранее эксперты неоднократно отмечали, что долги на энергорынке могут привести к ограничению инвестиций в энергосистему и ухудшению ее стабильности.