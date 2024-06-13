Доходы уже не главное: малый бизнес в Украине хочет глобализации и массово осваивает ИИ. Топ тенденций и вызовов

Малый и средний бизнес (МСБ) в разных странах мира уже перестал ставить главной целью рост доходов, вместо это сосредоточившись на кибербезопасности. В то же время несмотря на тяжелые условия ведения деятельности, украинские предприятия демонстрируют значительный прогресс в расширении своего глобального присутствия и освоения искусственного интеллекта (ИИ).

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Об этом говорится в "Барометре амбиций МСБ". Исследование основано на результатах опроса компанией Payoneer в сотрудничестве с Oxford Economics 3779 малых и средних предприятий в 15 странах мира, в т.ч. Украине. Опрошенные представляют более 16 отраслей экономики, от электронной коммерции до горнодобывающей промышленности.

Украинский контекст: к чему стремится бизнес в воюющей стране

Малые компании в Украине сосредоточены на расширении собственного глобального значения. Кроме того, они диверсифицируют сеть своих клиентов и поставщиков, что свидетельствует об определенной устойчивости и гибкости перед внешними угрозами.

Однако МСБ в Украине сталкивается с рядом препятствий на пути на международные рынки. Местные ограничения и санкции (41%) и внешние события (41%) считаются главными вызовами для расширения бизнеса.

В то же время более двух третей (69%) МСБ в Украине указали, что приоритизируют найм местных специалистов. В среднем опрошенные компании в Украине планируют нанять 11 сотрудников, что близко к среднемировому показателю.

Владельцы малых предприятий в Украине также сталкиваются с рядом препятствий, связанных с доступом к капиталу. В частности высоким соотношением долга к доходу (42%), нестабильными финансовыми показателями (42%) и ограниченными личными или профессиональными сетями (37%).

"Однако, имея эффективные технологии и специалистов, МСБ в Украине могут легче преодолевать эти препятствия. Так, 48% опрошенных компаний утверждают, что цифровизация снизила барьеры для выхода их организации на международный рынок, а 64% утверждают, что темп технологических изменений является двигателем инноваций для их компании", – отмечают авторы исследования.

Кроме того, малые предприятия в Украине опережают среднемировой показатель использования ИИ для улучшения мерчандайзинга. При этом они несколько отстают в других сферах применения ИИ, таких как улучшение обслуживания клиентов и управление запасами.

Топ-10 глобальных тенденций

В целом в 2024 году малые и средние предприятия интересуются использованием ИИ, выходом на международные рынки и созданием новых торговых коридоров. В то же время бизнес не готов к геополитическим рискам.

1. Рост доходов – не первом месте.

Менее трети опрошенных назвали увеличение доходов ключевой бизнес-целью. В прошлом году таких была половина. Теперь на первом месте у МСБ – кибербезопасность.

2. Выход на международные рынки.

Оказалось, что 46% клиентской базы МСБ уже составляют международные клиенты. Это на 4% больше, чем было год назад. При этом Украина оказалась среди лидеров по этому показателю с 61% международных клиентов.

3. Формирование сети поставщиков.

В среднем одно предприятие сотрудничает с 29 поставщиками (включая поставщиков услуг), что на 8 больше, чем год назад. Почти две трети считают, что наличие обширной сети поставщиков помогает защититься от глобальных потрясений.

Украина и здесь среди лидеров. Прирост по этому показателю составил 45%, в то время как у Турции это 60%, а у Южной Кореи – 46%.

4. Приоритет – Европа.

Более четверти (26%) опрошенных ориентируются на европейские рынки для расширения своей клиентской базы в течение следующих пяти лет.

5. Неготовность к макроэкономическим потрясениям.

Более 40% респондентов заявили, что не готовы к последствиям геополитических конфликтов, бойкотов определенных видов продукции и изменениям международных правил торговли (например, к торговым войнам).

6. Развитие ИИ.

Почти две трети опрошенных компаний или уже используют искусственный интеллект, или планируют это сделать в ближайшее время. ИИ применяют для улучшение обслуживания клиентов, мерчандайзинга, управления запасами, создания контента, а также анализа конкурентов и цепочек поставок.

7. Новые коридоры.

Предприятия осуществляют и получают меньше платежей в/из США, Китая и Канады, чем прошлом году. Однако объемы платежей из и в другие страны растут (в частности, это касается Бразилии, Индии, Японии и Германии).

8. Ограниченный платежный потенциал.

Хотя возможности осуществления международных платежей растут, меньше половины опрошенных имеют возможность совершать сторонние электронные платежи, конвертировать валюту в режиме реального времени или оформлять интернет-заказы. Также только 21% могут принимать платежи в криптовалюте.

Более половины опрошенных заявили, что решения для международных платежей ориентированы на крупные корпорации. Многие полагаются на банковские переводы, требующие ручной работы и часто не являющиеся основной деятельностью финансового учреждения.

9. Культурные барьеры.

Все больше бизнесов считает, что языковой барьер и культурные различия мешают выходу на новые географические рынки.

10. Применение доходов.

Почти три четверти опрошенных отметили, что бизнес является единственным источником дохода их семьи. В Украине этот показатель – две трети.

"МСБ получили огромные возможности развития вследствие роста спроса на глобальном уровне. Наше исследование показывает, что МСБ продолжают расширять свою деятельность за границей, выходя на новые рынки и расширяя торговые коридоры. Для этого МСБ активно овладевают цифровизацией и инновациями, сотрудничают с разнообразными поставщиками и партнерами, помогающими реализовывать их глобальные амбиции", – отметила финансовый директор Payoneer Беа Ордонез.

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