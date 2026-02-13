Договоренности вместо ссор с детьми: как Sense Bank превратил домашние дела в игру с вознаграждениями

Сейчас дети растут в цифровой среде, где финансы существуют не только в виде наличных, но и в приложениях и сообщениях на смартфоне. Они видят, как родители оплачивают кофе по телефону, заказывают продукты онлайн и управляют бюджетом в банковских приложениях. В то же время инструментов, которые бы помогали ребенку безопасно и понятно сделать свои первые шаги в финансовой самостоятельности, до сих пор не так много.

Особенно если речь идет не просто о карточке "для расходов", а о важном осознании, что деньги появляются не "просто так", а как результат определенных действий или договоренностей. Именно на этом этапе во многих семьях возникает классический вопрос: как мотивировать ребенка помогать по дому, учиться, формировать полезные привычки и при этом не превратить все в принуждение или бесконечные ссоры?

Семья Ковальчуков из Киева хорошо знает эту дилемму, их сыну Марку 9 лет. Он учится в младших классах, занимается футболом и, как большинство детей его возраста, не слишком увлекается уборкой комнаты. "Раньше все эти "помой посуду", "вынеси мусор", "сделай уроки" заканчивались или напоминаниями, или торгом на словах", улыбается мама Елена. Договариваться о карманных деньгах было сложно, ведь суммы быстро забывались, обещания где-то терялись, а у ребенка формировалось ощущение несправедливости.

Однако, ситуация изменилась неожиданно – из банковского приложения. Как это часто бывает, идея пришла совершенно случайно. Работая над темами цифровизации и финансовой грамотности, журналистка отдела экономики OBOZ.UA наткнулась в сети на обсуждение родителей, которые делились опытом использования детской карты TRY от Sense Bank. В комментариях люди упоминали необычную функцию – сервис "Задания от родителей" в Sense SuperApp, который превращает привычные домашние дела в нечто похожее на мини-игру с реальными вознаграждениями.

Заинтересовавшись, мы решили разобраться, как это работает на практике и действительно ли может цифровой сервис научить ребенка ответственности лучше, чем десятки устных договоренностей. Как выяснилось, "Задания от родителей" – это функция, которая позволяет родителям и детям создавать задания, выполнять их и получать за это реальное денежное вознаграждение, которое мгновенно зачисляется на детскую карточку.

Обратившись за комментарием в Sense Bank, мы узнали, что за время пользования сервисом дети уже "заработали" у своих родителей более 1,5 миллиона гривен. И речь идет не только о классических "помыть посуду" или "убрать комнату".

Аналитика банка показала неожиданную тенденцию, что в 56% случаев инициаторами задач выступают сами дети. Они предлагают собственные идеи помощи, достижений или даже правил для всей семьи. Родители создают задания в 44% случаев. Фактически сервис превратился в своеобразную модель "детского предпринимательства", где ребенок не просто выполняет указания, а учится договариваться, оценивать свои усилия и аргументировать собственную "стоимость".

В Sense Bank объясняют, что для детей это геймифицированный формат, который работает значительно эффективнее абстрактных разговоров о каком-то многообещающем вознаграждении. "Мы видим, что через простые ежедневные действия дети начинают лучше понимать ценность денег и взаимодействие с родителями", – отметили в банке.

И именно здесь история семьи Ковальчуков становится показательной. После подключения сервиса Марко сам создал свое первое задание – "убрать комнату и не ссориться с мамой целый день", вознаграждение за выполнение этого задания он оценил в 200 гривен. Родители улыбнулись, немного поторговались и согласились на меньшую сумму. Впервые договоренность была зафиксирована не "где-то в голове", а в приложении. И что интересно, как ни странно, выполнена она была без напоминаний.

Как показывает анализ, чаще всего семьи используют сервис для трех базовых вещей – быта, обучения и формирования здоровых привычек. Именно эти сферы обычно становятся причиной ежедневных переговоров между родителями и детьми.

Абсолютным лидером среди задач стало мытье посуды. По данным банка, эта активность упоминается более тысячи раз. В топе также уборка комнаты, вынос мусора, загрузка посудомойки и другие мелкие, но регулярные домашние обязанности. Те же дела, которые раньше воспринимались как "наказание", в формате сервиса превратились в четкую сделку, ведь есть задача, есть результат и есть вознаграждение.

Образовательный блок заданий не менее популярен. Дети соглашаются учить английские слова, читать определенное количество страниц книги или выполнять домашние задания в течение недели. Отдельную категорию составляют здоровые привычки и физическая активность. В приложении регулярно появляются задания вроде "10 000 шагов в день", утренняя зарядка, приседания или неделя без пропусков тренировок.

Однако, среди тысяч записей попадаются те, что больше похожи на семейные шутки или попытки договориться о мире в доме. Например, "не ссориться 7 дней", "обнять папу", "не спорить с бабушкой и слушаться", или даже "ничего не делать". Есть и более стратегические инициативы – "не донатить в Roblox до конца 2025 года" или "целую неделю разговаривать на украинском языке".

В Sense Bank отмечают, что именно такие задачи демонстрируют, что сервис давно вышел за пределы простого "заработка за работу". Он стал площадкой для диалога, где дети учатся формулировать собственные потребности, а родители слышать их и договариваться.

По данным банка, средняя сумма вознаграждения, которую ребенок ожидает за выполненное задание, составляет около 150 гривен, родители же обычно предлагают более сдержанные суммы. "Для детей это геймифицированный способ заработка, где они фактически продают свои полезные действия. Они учатся аргументировать, договариваться и принимать компромиссы", – объяснили эксперты.

Команда банка видит в этом сервисе способ привлечь родителей и детей к совместному построению финансовой культуры в семье. В частности, опыт семьи Ковальчуков это подтвердил. За несколько месяцев пользования сервисом их сын не только начал активнее помогать по дому, но и научился договариваться, планировать собственные расходы и объяснять, за что именно хочет получить вознаграждение.

Как включить сервис "Задания от родителей": пошаговая инструкция

сервис доступен в мобильном при ложении Sense SuperApp для клиентов, которые открыли детскую карту TRY, чтобы начать пользоваться функцией, нужно всего несколько минут.

ложении Sense SuperApp для клиентов, которые открыли детскую карту TRY, чтобы начать пользоваться функцией, нужно всего несколько минут. откройте меню карты TRY: в Sense SuperApp перейдите к продукту "детская карта TRY" и выберите раздел "Задания для ребенка";

в Sense SuperApp перейдите к продукту "детская карта TRY" и выберите раздел "Задания для ребенка"; создайте или выберите задание: родители или ребенок могут самостоятельно создать задание, при создании определяется размер вознаграждения;

родители или ребенок могут самостоятельно создать задание, при создании определяется размер вознаграждения; выполнение задания : после выполнения ребенок отмечает задание, как выполненное в приложении, родители получают push-уведомление и подтверждают результат;

после выполнения ребенок отмечает задание, как выполненное в приложении, родители получают push-уведомление и подтверждают результат; выплата вознаграждения ребенку: родители оплачивают выполненное задание со своей выбранной карты, открытой в Sense Bank, средства мгновенно зачисляются на детскую карту TRY.

В результате обычные ежедневные дела перестают быть поводом для конфликтов и превращаются в совместную игру с правилами и договоренностями. В Банке уверены, что именно с таких увлекательных цифровых шагов и начинается настоящая финансовая самостоятельность.