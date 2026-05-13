До 60% урожая потеряно: что будет с популярной ягодой в Украине

Весенние заморозки нанесли серьезный удар по украинским виноградникам. В зависимости от сорта, урожайность этой культуры в этом году может сократиться на 20-60% по всей стране.

Видео дня

Об этом сообщила владелица виноградного хозяйства Ольга Юлина, пишет"Ягодник". Эксперт назвала сорта, пострадавшие больше всего – "Аркадия", "Кодрянка", "Ливия" и "Преображение".

Почему заморозки оказались такими разрушительными

Самый опасный момент наступил, когда растения находились в фазах набухания почек и первых побегов длиной 2-5 см. В этот период молодые ткани теряют устойчивость – и даже легкий мороз в пределах от -1 до -2°C может стать для них фатальным.

Больше всего пострадали сорта "Аркадия", "Кодрянка", "Ливия" и "Преображение" – из-за раннего старта вегетации. Под ударом также оказались сорта с низкой морозостойкостью и виноградники в низинах и "морозных карманах".

"Если повреждены только молодые зеленые побеги – куст способен компенсировать часть урожая через замещающие почки. Если пострадали центральные плодовые почки – урожайность может упасть на 20-60% в зависимости от сорта", – объясняет Юлина.

Что грозит дальше

После заморозков из-за перепадов температур и дождей резко возрос риск грибковых болезней – милдью, оидиума и серой гнили. Для минимизации последствий специалист рекомендует мульчирование почвы, контроль испарения влаги, стабильное капельное орошение и четкий баланс азотного питания.

Есть и хорошая новость

Умеренно прохладная весна может положительно повлиять на качество ягод: формируется лучший баланс кислотности и ароматических веществ. То есть урожая будет меньше – но он может оказаться вкуснее.

Сейчас в хозяйстве больше всего времени забирают "зеленые операции": подвязка побегов, пасынкование, прореживание листьев, нормирование урожая. В годы после заморозков эти работы сложнее – куст растет неравномерно.

Под угрозой урожай других фруктов

Заморозки также уничтожили от 15-20% до около 50% урожая ранних косточковых, а также существенно повредили другие культуры. Наибольшие потери понесли:

клубника , как в открытом, так и в закрытом грунте;

, как в открытом, так и в закрытом грунте; косточковые деревья – абрикосы, сливы, персики, черешня ;

; ранний цвет яблонь ;

; спаржа, особенно ранние сорта.

На этом фоне стоимость абрикосов может вырасти на 40-60% по сравнению с прошлым годом. Подобная ситуация ожидается и с черешней – ее цена может повыситься на 30-50%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в этом сезоне цены на грушу в Украине снизились, но рынок остается узким – массового спроса на этот фрукт нет. Импортная продукция уверенно держит полки супермаркетов – отечественные производители просто не могут предложить нужное качество.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!