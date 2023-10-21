Для балансировки энергосистемы зимой нужно устранить регуляторные ограничения на цену электроэнергии – "Укрэнерго"

Для сбалансирования работы энергосистемы в отопительный сезон необходимо устранить регуляторные ограничения на цену электроэнергии. Об этом заявил глава государственной "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что в августе, когда в энергосистеме возникал дефицит мощностей "Укрэнерго", была вынуждена пользоваться аварийной помощью, а объемы импорта электроэнергии были незначительны.

"Причина – регулирование, введенное Регулятором в летний период", сказал Кудрицкий. Глава "Укрэнерго" подчеркнул, что речь идет о максимальной предельной цене на электроэнергию и отсутствии любого другого альтернативного механизма привлечения импорта электроэнергии.

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Он подчеркнул, что аварийная помощь – не гарантирована и если у наших соседей – операторов энергосистем сопредельных стран – нет избытка мощности или возможности дать нам помощь, никто это не будет делать в ущерб своим потребителям в своих странах.

"Импорт электроэнергии, по сути, коммерческая операция, которую можно запланировать и, заключив форвардные контракты, закупить в необходимых объемах по более низким ценам. Импорт является важным фактором сбалансирования системы зимой. Без него чрезвычайно трудно будет сбалансировать систему. в конце августа необходимо устранить", - подытожил Кудрицкий.

Ранее государственная компания "Энергоатом" призвала к полной отмене прайс-кепов, чтобы иметь возможность в дальнейшем финансировать тариф на электроэнергию для населения.