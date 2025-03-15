Девять топ-компаний заявили, что не планируют возвращаться на рынок РФ: одна подтвердила возвращение

Власти страны-агрессора заявили, что уже якобы ведут переговоры с западными компаниями, желающими вернуться на рынок в Россию. Но на самом деле крупнейшие западные компании, ушедшие из РФ из-за ее вторжения в Украину, возвращаться не собираются.

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Издание The Bell направило запросы более 60 зарубежным компаниям, есть ли у них планы возвращения в РФ. Для запросов были выбраны крупнейшие по выручке предприятия из числа ушедших с российского рынка.

"Всего мы получили 21 ответ, и ни в одном из них речь не идет об однозначных планах по возвращению в Россию. В девяти компаниях прямо заявили, что не вернутся на рынок при любых условиях", – отметило издание.

Так, возвращаться в РФ однозначно не желают мультинациональный телекоммуникационный холдинг VEON, нидерландский холдинг Ingka, которому принадлежит IKEA, немецкая химико-промышленная компания Henkel, японский автопроизводитель Nissan, французский ритейлер спортивных товаров Decathlon, немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea, финский производитель шин Nokian Tyres и латвийский дистрибьютор электроники ELKO Group.

Лишь три из опрошенных фирм наблюдают за ситуацией в России. Это американские Baker Hughes, Otis, и немецкая Bosch.

А вот Apple, Microsoft, Inditex, Uniqlo, Starbucks, Ford, Visa, Mastercard и несколько других крупных предприятий на запрос вообще не ответили.

Единственная компания, фактически подтвердившая возможное возвращение на российский рынок – Honda. Однако и она будет работать не напрямую, а через дилерские центры-партнеры в России.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор заявил, что его подчиненные якобы ведут переговоры с "некоторыми" западными компаниями, желающими вернуться в Россию. Ни одна из них названа не была. Более того, главарь Кремля даже пообещал, что иностранцев пустят, но никаких преференций не предоставят.

В свою очередь, всемирно дома шведская компания одежды H&M заявила, что в этом году окончательно уходит с российского рынка и ликвидирует свое юридическое лицо уже к 5 июня. Компания также не планирует возвращаться, подтверждая свое решение, принятое еще в 2022 году.

Ранее британская компания Unilever окончательно продала свой бизнес в РФ. Что интересно – Unilever владеет брендами Dove, Domestos, Rexona, Axe и т.д. А новым владельцем активов в РФ стала российская компания "Арнест", известная производством "Дихлофоса" и других средств борьбы с насекомыми.

По открытым данным, официально в РФ работало 4123 иностранных предприятия. На 15 марта текущего года, из них в России осталось 2301. Окончательно вышли 481 компании, а еще 1341 находятся в процессе выхода.

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