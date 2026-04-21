Дело под грифом "тихо": Кассационный суд рассматривает судьбу незаконного ресторана в парке без вызова сторон

Вокруг резонансного дела о сносе незаконного ресторана в Национальном парке "Голосеевский" разворачивается сценарий "тихого" правосудия. Несмотря на значительный общественный резонанс, рассмотрение дела в Кассационном гражданском суде фактически перешло в закрытый режим.

Согласно официальной информации Офиса Генерального прокурора, которую OBOZ.UA получил в ответ на свой запрос, рассмотрение дела происходит по процедуре упрощенного искового производства. Это означает:

Дмитрий Николаец и представители ООО "Затишок и Ко" не приглашаются на заседание.

Дело решается на основе имеющихся бумаг без открытых дебатов.

Из-за такого формата прокуроры Офиса ГПУ лишены возможности непосредственно участвовать в пересмотре и отстаивать позицию государства в зале суда.

Исполнение решения о сносе остановлено. Суд кассационной инстанции уже сделал шаг навстречу ответчикам, остановив исполнение предыдущих судебных решений. Таким образом, обязательство для ООО "Уют и Ко" снести объект самовольного строительства "заморожено" до финального вердикта кассации.

Фактически, судьба спорного участка и незаконного парка решается в кабинетах КЦС без возможности публичного контроля над процессом. Хотя Святошинская прокуратура подала свои отзывы на жалобы, формат "письменного производства" создает риск того, что аргументы против застройщиков останутся только на бумаге, а общество узнает только о финальном (и не факт, что справедливом) результате.

Все факты уже установлены

Уже около десяти лет в Национальном парке "Голосеевский" на ул. Украинского Возрождения, 2/1 (бывшая ул. Бударина) работает незаконный ресторан. Этот объект, как и еще полтора десятка объектов в Святошинском районе Киева, сын экс-милиционера Дмитрий Николаец получил благодаря сомнительному решению Брянковского суда Луганской области от 25.10.2010 г. №2-2027.

С 2014 года этот населенный пункт находится на оккупированной территории, все дела рассматривались в Лисичанском суде. Оттуда нам ответили, что данных о таком решении нет. А в Едином реестре судебных решений его тоже нет.

Более того, из Соломенской окружной прокуратуры Киева поступила копия электронного письма, в котором судья Брянского городского суда Луганской области Снегирев заявил, что им решение, которым воспользовался Николаец, никогда не выносилось, подпись, содержащая указанный документ - поддельная.

Из полутора десятков объектов Николаец-младший передал один, который расположен в Голосеевском парке, компании ООО "Уют и Ко", единственным владельцем которой был его отец Анатолий Николаец. Когда рестораном заинтересовались журналисты, правоохранители, то ООО переписали на некоего Алексея Львовича Тимошенко.

Якобы по решению Брянковского городского суда Луганской области №2-2027 от 25.11.2010 г. (который имеет признаки поддельного) сыну Анатолия Миколайца Дмитрию перешло полтора десятка объектов.

Также в суде слушается дело и по незаконному супермаркету с автостоянкой на той же ул. Украинского Возрождения (бывшая Бударина), 3, недалеко от парка. Там должны были построить доступное жилье, землю под которое Киевсовет отвел еще в 2011 году. Однако семья бывшего милиционера открыла там супермаркет.

Также следует напомнить, что Анатолий Николаец был помощником народного депутата, члена Комитета ВР по вопросам правовой политики Михаила Новикова, с которым они являются кумовьями.

Семья Николаец использует судебную систему для того, чтобы как можно дольше незаконно пользоваться землей, которая должна принадлежать киевской общине. На самом деле незаконный ресторан фактически ставит под сомнение эффективность и справедливость судебной системы. Подобные ситуации подрывают доверие общества к принципу верховенства права и демонстрируют возможность злоупотребления.