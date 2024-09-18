Дело экс-нардепа Грановского разрешили вести заочно: коррупционную схему расследуют более 9 лет

Апелляционная палата ВАКС (Высший антикоррупционный суд) позволила продолжить заочное расследование по делу Александра Грановского, подозреваемого в масштабной коррупционной схеме, нанесшей ущерб Одесскому припортовому заводу. Окончательное решение по отмене подозрения будет рассмотрено 24 сентября, что может существенно повлиять на дальнейший ход дела.

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Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура. Это решение отменяет предварительное решение следственного судьи, которое ограничивало возможность расследования из-за отсутствия Грановского. В настоящее время он находится за границей и, по мнению стороны обвинения, скрывается от органов следствия.

Дело Грановского расследуют почти 9 лет. Оно связано с обвинением в масштабной коррупционной схеме, которая, по данным следствия, нанесла Одесскому припортовому заводу (ОПЗ) ущерб на сумму 93,3 млн грн (около 4 млн долларов). По версии следствия, бывший народный депутат Грановский через свою помощницу Ольгу Ткаченко организовал продажу сырья ОПЗ по заниженным ценам через компанию Newscope Estates Limited. Эта компания перепродавала продукцию по рыночным ценам, а ОПЗ оставался со значительными финансовыми потерями.

Несмотря на длительное расследование, дело остается нераскрытым из-за постоянных судебных споров и отсутствия подозреваемых на территории Украины. Александр Грановский находится за границей, а его защита неоднократно обжаловала решение суда по избранию меры пресечения.

Отмена подозрения и новые судебные решения

Следует отметить, что в августе 2024 года следственный судья Владимир Воронько принял решение об отмене подозрения Грановскому. Это решение вызвало резонанс, поскольку возникла угроза прекращения расследования. Однако это решение еще не вступило в силу, и прокуроры подали жалобу, которую будут рассматривать в Апелляционной палате ВАКС 24 сентября.

Ранее, в октябре 2022 года, НАБУ и САП сообщили Грановскому о подозрении заочно, поскольку он находился за пределами Украины. Кроме того, в декабре 2022 года суд заочно заключил под стражу экс-нардепа, что лишь подтвердило серьезность обвинений против него.

Защита Грановского неоднократно отмечала, что досудебное расследование длится слишком долго и сроки его завершения уже истекли. Адвокаты считают, что дело имеет политический подтекст и у обвинений нет достаточных доказательств. Также адвокаты апеллируют к решению следственного судьи об отмене подозрения, которое, по их мнению, подтверждает отсутствие правовых оснований для преследования Грановского.

Однако обвинение считает, что Грановский сознательно избегает правосудия, находясь за границей, и таким образом блокирует процесс расследования. Апелляционная палата ВАКС, отменив ограничения на заочное расследование, фактически открывает возможность продлить следственные действия без его присутствия в Украине.

Ожидается, что 24 сентября 2024 года Апелляционная палата ВАКС рассмотрит жалобу прокурора на решение об отмене подозрения Грановскому. Это рассмотрение может стать решающим этапом по делу, которое длится уже почти 9 лет.

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