Дело экс-нардепа Микитася на 81 млн грн: ВАКС принял новое решение

Национальная полиция обязана осуществить доставку в судебное заседание одного из свидетелей по делу бывшего народного депутата Максима Микитася. Это касается вероятного завладения экс-нардепом более 81 млн грн Национальной гвардии.

Соответствующее решение 17 марта принял Высший антикоррупционный суд, сообщают медиа. Отмечается, что свидетеля должны доставить в судебный зал 21 мая.

"Ходатайство прокурора о приводе свидетеля, – удовлетворить. Применить к свидетелю привод в Высший антикоррупционный суд на 21 мая 2026 года на 13:00. Выполнение этого постановления поручить детективам Национального антикоррупционного бюро Украины", – говорится в решении.

Дело Микитася: в чем

Дело Микитася было направлено в суд в ноябре 2021 года Специализированной антикоррупционной прокуратурой. В январе 2023-го его назначили к рассмотрению.

Обвинение обвиняет его в организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью Нацгвардии с использованием подконтрольных строительных компаний. По версии обвинения, экс-нардеп вступил в сговор с другими фигурантами:

экс-командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым ;

; генеральным директором компании "Укрбуд Девелопмент" Олегом Майбородой ;

; заместителем Майбороги Сергеем Якусевичем ;

; частным оценщиком Алисой Гринчук ;

; бывшим заместителем президента строительной корпорации "Укрбуд" Вячеславом Мармышем.

Как действовала схема

В 2000-х годах компания-застройщик должна была построить на территории бывшей военной в центре Киева часть жилого комплекса со встроенными паркингами и нежилыми помещениями .

. Участок площадью около 1 га предоставило Главное управление внутренних войск МВД Украины (его позже реорганизовали в ГУ НГУ).

предоставило Главное управление внутренних войск МВД Украины (его позже реорганизовали в ГУ НГУ). В обмен на участок НГУ должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест для военнослужащих.

для военнослужащих. Но в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым НГУ отказалась от этих квартир и паркомест в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор"). Стоимость новых квартир была на 81,63 млн грн меньше по сравнению с квартирами, которые Нацгвардия мама получить на старте договоренностей.

