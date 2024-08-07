Дефицит работников в Польше: рабочих рук украинцев критически не хватает

Польша сталкивается с дефицитом рабочей силы из-за сокращения миграции украинцев, что особенно влияет на строительство, производство и логистику. Основной поток украинских работников перемещается в Германию, где условия труда более выгодны.

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Об этом пишет издание Rzeczpospolita. Компании все чаще сталкиваются с проблемами при найме сотрудников, а количество вакансий продолжает расти от квартала к кварталу.

Особенно острая проблема с нехваткой работников наблюдается в строительных и производственных компаниях, а также в транспорте и логистике, где традиционно работают многие мигранты. По данным Главного управления статистики Польши, на конец февраля 2024 года в стране работали 1004,6 тысяч иностранцев, из которых 384,2 тысяч – по договорам подряда и связанным с ними договорам.

Большинство иностранных работников – мужчины, хотя их доля снизилась с 64,7% в январе 2022 года до 59,5% в феврале 2024 года. Основной поток украинских беженцев сейчас направляется в Германию, где помощь и зарплата значительно выше, чем в Польше.

К тому же многие украинцы, которые раньше жили в Польше, также переезжают в Германию по тем же причинам. На конец февраля 2024 года в Польше насчитывалось 690,2 тысяч украинских работников, что на 4,6% меньше по сравнению с январем 2022 года.

Экономисты предупреждают, что ситуация может еще ухудшиться, поскольку "потенциал иммиграции из стран с похожим культурным прошлым, таких как Украина и Беларусь, постепенно исчерпывается". Также правительство может усилить миграционную политику, что повлияет на приток рабочей силы из более отдаленных стран.

Демографическая ситуация в Польше также способствует увеличению дефицита рабочей силы. Уменьшение населения трудоспособного возраста создает дополнительное давление на рынок труда, что затрудняет поиск необходимых работников.

Количество вакансий в Польше продолжает расти. Польские компании все чаще испытывают затруднения при подборе сотрудников, особенно в отраслях, где традиционно работают мигранты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в НБУ отмечают: количество объявлений в Украине в сферах охраны, строительства и рабочих специальностей значительно превышает прошлогодние показатели, в то время как в сфере ИТ существенно сократилось. Также низкий спрос оставался в образовании, дизайне, искусстве и культуре.

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