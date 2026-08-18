Дефицит кадров подрывает экономику РФ: Кремль начал "заманивать" работников из КНДР

Дефицит кадров уже настолько сильно ударил по российской экономике, что власти пытаются привлекать работников из Северной Кореи, предлагая им зарплату от 80 тыс. рублей. В то же время проблема гораздо глубже, чем просто нехватка людей, ведь в РФ не хватает автоматизации и современных технологий, а количество роботов на 10 тыс. работников более чем в четыре раза ниже среднемирового уровня.

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Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР). В январе-мае 2026 года в России насчитывалось 74,6 млн занятых, тогда как штатная численность работников организаций составляла лишь 44,1 млн человек.

Таким образом, разница составила 30,5 млн человек — примерно 41 % от общего числа занятых. Для российского бюджета это создает серьезную проблему. Чем больше работников находится вне классического штата, тем меньше становится база для страховых взносов и других платежей, которые работодатели уплачивают за официально оформленных сотрудников.

Почему российскому бизнесу невыгодно нанимать людей в штат

Одной из главных причин перехода к гибким формам занятости является высокая стоимость официального трудоустройства. Для работодателя зарплата работника — далеко не единственная статья расходов. К ней добавляются налоги и страховые взносы.

Согласно приведенным данным, совокупные дополнительные расходы могут составлять не менее 43% от начисленной зарплаты: НДФЛ в зависимости от уровня дохода и страховые взносы в социальный фонд, а также взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. В результате работник, получающий определенную сумму "на руки", обходится компании значительно дороже.

И именно здесь у бизнеса появляется финансовая мотивация использовать другие формы сотрудничества. Например, работа с самозанятым лицом не предполагает для компании уплаты страховых взносов в том же объеме, что и при штатном оформлении. Сам исполнитель уплачивает налог на профессиональный доход, ставка которого зависит от вида операции.

Особенно заметной эта тенденция стала в сферах, где бизнесу требуется большое количество исполнителей, но нагрузка на них постоянно меняется. Речь идет прежде всего о:

такси;

доставку;

маркетплейсы;

курьерские услуги;

логистику;

аутсорсинг;

отдельные виды производственных и сервисных работ.

В каких сферах больше всего нестандартной занятости

Наибольшая разница между общим количеством занятых и штатными работниками наблюдается в сферах, где традиционно высокая текучесть кадров или меняется спрос на рабочую силу. Среди них — торговля, строительство, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и транспорт.

Для этих секторов характерны сезонность, временные проекты и необходимость быстро менять количество работников. Например, в строительстве компания может получить крупный контракт на несколько месяцев, но не нуждаться в таком количестве рабочих после завершения объекта.

Парадокс ситуации заключается в том, что ещё несколько лет назад российский бизнес сталкивался с противоположной проблемой. В 2023–2025 годах острый дефицит работников заставлял компании буквально конкурировать за людей. Работодатели повышали зарплаты, предлагали дополнительные бонусы и пытались удержать сотрудников.

Однако в 2026 году ситуация начала меняться. На российскую экономику одновременно давят высокая стоимость кредитов, замедление экономического роста и снижение спроса в ряде секторов. В таких условиях бизнес уже не может бесконечно увеличивать фонд оплаты труда.

Проблема для Кремля заключается в том, что нестандартная занятость — лишь одна из составляющих более масштабной проблемы российской экономики. Российские чиновники уже вынуждены искать причины низкой производительности труда. Официальный уровень безработицы в РФ снизился примерно до 2,2%, а значит, резерв людей, которых можно быстро привлечь к работе, становится всё меньше.

Технологии не успевают компенсировать нехватку работников

Еще одна проблема России заключается в том, что дефицит рабочей силы сложно компенсировать автоматизацией. По приведенным оценкам, по производительности труда РФ занимает 37-е место в мире.

Уровень автоматизации также остается недостаточным. На 10 тысяч работников приходится около 40 роботов, тогда как средний мировой показатель составляет примерно 177.

Еще более слабой остается позиция России в сфере внедрения искусственного интеллекта — по соответствующему показателю страна находится на 119-м месте в мире. Одним из наиболее показательных примеров кадровой ситуации стали попытки России привлекать работников из Северной Кореи.

Сначала российская сторона пыталась найти корейских работников для работы дворниками с зарплатой около 55 тысяч рублей в месяц. Однако ожидаемого результата это не принесло.

Теперь Москва пытается расширить такую практику и привлекать к работе на российских предприятиях женщин из КНДР, предлагая им уже от 80 тысяч рублей.

Сам факт поиска дополнительной рабочей силы за рубежом свидетельствует о масштабе проблемы. Российская экономика уже не может рассчитывать только на внутренний резерв работников.

Крупные компании также начали оптимизировать штаты

В то же время кадровая проблема в России носит противоречивый характер. С одной стороны, предприятия жалуются на дефицит кадров в производстве, строительстве, транспорте, логистике и IT. С другой — часть компаний уже планирует сокращения. По приведенным оценкам, около 23% российских предприятий планируют оптимизацию штата, преимущественно в пределах 10% сотрудников.

Еще большая часть компаний не планирует в ближайшее время изменять численность персонала, а расширять команды готовы около 14% предприятий. О сокращениях или оптимизации сообщалось даже в крупных российских структурах, среди которых упоминаются "Сбербанк", РЖД и "Газпром".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с декабря 2024 года по июнь 2026-го россияне перевели нерезидентным брокерам почти 600 млрд рублей, а за апрель–июнь только на покупку валюты потратили около 159 млрд рублей, что свидетельствует о росте опасений относительно будущего. Параллельно российские миллиардеры выводят десятки миллиардов долларов в ОАЭ, Турцию, Монако и другие страны, опасаясь санкций и проблем в банковской системе.

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