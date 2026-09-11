Daimler Truck инвестирует сотни миллионов в грузовики на водородном топливе: что будет с электромобилями

Крупнейший в мире коммерческий производитель автомобилей – немецкий Daimler Truck – делает ставку на грузовики с водородным приводом. К концу десятилетия компания планирует инвестировать в это направление несколько сотен миллионов евро.

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Карин Редстрем, главный исполнительный директор Daimler Truck Holding, рассказала, что это станет "следующим шагом" после многомиллионных вложений в электротранспорт. Об этом она заявила информационному агентству DPA.

"Мы много инвестировали в электромобили на аккумуляторах, но теперь мы делаем следующий шаг и вкладываем много денег в развитие водородных технологий", – сказала Редстрем.

В Daimler Truck считают эти инвестиции не только прибыльными, но и экологически обоснованными: транспортные средства на водородном топливе частично помогут сократить вредные выбросы от автомобилей в Европе.

Преимуществом водородной технологии является большая грузоподъемность и запас хода. Кроме того, заправка будет значительно быстрее, чем полная зарядка электроаккумулятора, особенно в тех случаях, когда развитие электрической инфраструктуры ограничено, сказала Редстрем.

"Есть четкие сценарии использования, когда нашим клиентам действительно нужны высокая грузоподъемность и большой запас хода", – отметила одна из руководительниц Daimler Truck.

В то же время она признала нецелесообразность отказа от аккумуляторных грузовиков. По словам Редстрем, во многих ситуациях имеют смысл обе технологии, причем выбор зависит от таких факторов, как различия в ценах на водород и электроэнергию в отдельных странах, наличие соответствующей инфраструктуры и т. д.

"Мы не хотим повторить ошибку, допущенную в сфере электромобильности. Именно поэтому мы стараемся налаживать партнерские отношения на самом раннем этапе и обеспечить развитие всей экосистемы", – пояснила генеральный директор.

Daimler Truck также планирует заранее привлекать партнеров для формирования полноценной водородной экосистемы. Неделю назад компания объявила о сотрудничестве с представителями транспортной, энергетической и промышленной отраслей. Подробности партнерства должны быть представлены на торговой выставке в Ганновере.

Ожидается, что концерн выпустит первую небольшую серию из 100 автомобилей на водородном топливе в конце этого года.

Добавим, что Daimler Truck производит транспорт под брендами Mercedes-Benz, Setra, Freightliner, Western Star Truck, Thomas Built Buses, BharatBenz. Концерн имеет штаб-квартиру недалеко от Штутгарта, 35 основных филиалов по всему миру и около 100 000 сотрудников.

В 2022 году в Daimler Truck объявили об отказе от ведения бизнеса в России из-за ее войны в Украине.

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