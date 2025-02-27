Что будет с АЗС после 1 марта: украинцам рассказали, можно ли будет купить бензин

Угрозы закрытия АЗС с 1 марта из-за новых требований к регистраторам расчетных операций (РРО) в Украине нет. Дело в то, отмечают в экспертной среде, что ситуация уже частично урегулирована.

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По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, участники топливного рынка, "получили заверения в том, что к ним не будет принято штрафных санкций". По крайней мере, до тех пор, пока не будет решен вопрос с новой формой фискального чека, передает 24 Канал.

При этом он подчеркнул: проблемы с учетом были созданы самой налоговой службой. А потому, по его мнению, претензий к предпринимателям не будут выдвигать.

В свою очередь, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что если вопрос не будет урегулирован, то АЗС могут получить штрафы. Однако даже несмотря на это, вряд ли они остановят работу.

"Этот вопрос (наложение штрафов. – Ред.) должен решаться в правовой плоскости. То есть насколько это будет законно", – рассказал он.

Ранее же топливный эксперт Сергей Куюн отмечал: закрытие АЗС будет означать, что критическая инфраструктура останется без топлива. А поскольку допустить этого нельзя, украинские АЗС не прекратят работу 1 марта.

"Если какой-либо документ не соответствует реалиям, его нужно просто переписать. ... Рынок это не остановит. Это все выдуманные угрозы", – сказал он.

Слова Куюна стали реакцией на заявление нардепа Нины Южаниной ("ЕС"), что с 1 марта украинские АЗС остановят работу в связи со вступлением в силу нормы о разрешении использования только тех регистраторов расчетных операций (РРО), которые формируют фискальные чеки по новой форме, утвержденной приказом Минфина №601.

"Пока ни один РРО не может быть доработан и обновлен, поскольку Нацбанк, Минфин и ГНС не утвердили новый протокол передачи информации от РРО к ГНС с учетом новой формы фискального чека. Когда утвердят – неизвестно", – отметила Южанина.

Как сообщал OBOZ.UA, также в экспертной среде считают, что на выходных отдельные сети АЗС могут провести акции. А потому украинцам советуют следить за предложениями, чтобы попытаться заправиться по сниженным ценам.

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