АЗС готовятся переписывать цены на бензин: украинцам рассказали, чего ожидать на выходных

За прошедшие сутки украинские АЗС не меняли цен на бензин А-95. Так, 25 февраля они продают его в среднем, по 56,89 грн/л – как и днем ранее. В то же время, на выходных отдельные сети могут провести акции – а потому украинцам советуют следить за предложениями, чтобы попытаться заправиться по сниженным ценам.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 25 февраля крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 52,95 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Что будет с ценами на бензин в ближайшие дни

В то же время, говорится в материале delo.ua, в настоящее время наценки на топливо у АЗС находятся на уровне осени прошлого года. А потому "не следует ожидать радикальных изменений ценовой политики".

"Кроме того, маржа многих сетей снизила необходимость платить авансом налог на прибыль. С другой стороны, спрос на топливо в розничном сегменте сейчас достаточно низкий, а часть трейдеров опасается, что текущий низкий уровень потребления является "новой нормальностью" на топливном рынке", – рассказали аналитики.

При этом, подчеркивается, предпосылки для снижения цен на бензин в пределах 1 грн/л есть только у сетей, торгующих в премиум-сегменте. А потому они могут проводить "акции выходного дня со щедрыми скидками".

"На этой неделе цены на бензин на АЗС будут оставаться преимущественно неизменными. Но на выходных отдельные сети могут провести акции с существенными скидками на топливо", – резюмировали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта же украинские АЗС могут начать снижать цены на бензин А-95. По прогнозам, стоимость ресурса упадет на около 50 коп./л.

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