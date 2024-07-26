Чиновники Минобороны и "Укроборонпрома" препятствуют деятельности Сил обороны – СМИ

Злоупотребления в системе Минобороны и на уровне экспортеров во время организации и осуществления закупок оружия для ВСУ приобрели системный характер. Чем препятствуют деятельности Сил обороны.

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Об этом говорится в соответствующем судовом определении, сообщают "Наші гроші". Отмечается: должностные лица Минобороны, "Укроборонпрома" и других отечественных компаний-спецэкспортеров "совершают действия по препятствованию законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период".

В частности, Минобороны и ГП "Спецтехноэкспорт" 11 марта 2022 заключили контракт, по которому в течение месяца наряду с другой номенклатурой вооружения и военной техники предполагалось поставить в Украину пулеметы ДШК 12,7*108 мм (400 шт.) и КПВТ 14,5 (26 шт.). Общая стоимость контракта составляет 209,051 млн грн., из которых 199,869 млн грн – сумма аванса.

"По состоянию на 01.08.2022 контракт полностью не выполнен, не поставлено продукции примерно на 96 млн грн. Причиной указанного стало то, что часть авансированных МОУ средств руководство ГП "Спецтехноэкспорт" перечислило на счета аффилированных с ним иностранных компаний-посредников, отказавшись от предварительно достигнутых договоренностей с иностранными компаниями-поставщиками", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: указанное осуществлялось, несмотря на отсутствие со стороны спецэкспортера представленных установленным порядком необходимого перечня документов. А также:

лицензий по происхождению товара;

результатов проведения технической инспекции и т.д.

"Имея целью скрыть факт срыва выполнения контракта, а также поставок товара по завышенным ценам и надлежащему качеству, причастными лицами осуществляется приостановление наложения штрафных санкций на ГП "Спецтехноэкспорт" для возмещения ущерба МОУ, блокирования подписания и авансирования прямого контракта между оборонным ведомством и словац поставщиком Radington Industrial Consulting s.r.o., на аналогичную номенклатуру товара, однако по более низким ценам (на 15-20%)", – отмечается в материалах.

Так, подчеркивается, поставки по контракту от 11 марта 2022 года "Спецтехноэкспорт" должен был осуществить за счет контракта от 5 марта 2022, заключенного со словацкой компанией XXeurope, s.r.o. Однако директор последней сообщил, что этот контракт не был исполнен полностью "в связи с отсутствием полной оплаты, а также что последний отказался от участия в коррупционной схеме, которая ему была предложена в 20-х числах марта 2022 года от одного из неофициальных представителей ГП "Спецтехноэкспорт".

Также, отмечается, установлено, что аналогичное происходит с рядом других контрактов. "Имеющиеся данные свидетельствуют, что указанные злоупотребления в системе МОУ и на уровне экспортеров во время организации и осуществления закупок оружия, военной и специальной техники для нужд ВСУ приобрели системный характер, а в условиях военного состояния, это прямые действия препятствованию законной деятельности ВСУ в особый период", – говорится в судебных материалах.

В то же время, подчеркивается, по словам одного из свидетелей, контракты, заключенные со стороны Украины и представителями Судана по закупкам 120 мм мин, изначально были такими, какие подрядные организации не могли выполнить. Либо же те поставляли бракованные товары под видом новых – за счет поддельных документов.

"При этом свидетель сообщил, что лица, отправлявшие 120 мм мины, имеют тесные связи с представителями ЧВК "Вагнер", а также представителями ФСБ РФ. Указанные данные свидетелю известны за счет родственных связей с должностными лицами в правоохранительных органах" страны Судан", – отмечается в материалах.

Что предшествовало

Ранее же журналист Михаил Ткач сообщил, что предприниматель Алексей Владимиров связан с закупками оружия и боеприпасов. СМИ раздобыли запись разговора Владимирова, в котором он упоминал Алексея Петрова –руководителя государственной компании "Спецтехноэкспорт".

"Петров – бывший глава закарпатской облгосадминистрации, а до этого – начальник департамента контрразведки СБУ. "Спецтехноэкспорт" – это дочернее предприятие государственной компании "Укрспецэкспорт", которая имеет право закупать оружие и боеприпасы за рубежом", – объяснил Ткач.

При этом Петров признал, что общается с Владимировым. Тот даже в признал, что давал указания приезжавшему во Владимирову сотруднику компании Дмитрию Егупову проводить встречи. Но контрактов с Владимировым, по словам Петрова, у управляемой им компании, нет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам прошли обыски – причем сразу в двух странах: Украине и Польше. Их провели представители Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и польские правоохранители.

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