Чиновник через суд поднял свою пенсию до 75,3 тыс. грн в месяц: перерасчет сделают сразу за четыре года

Начальник одного из отделов Государственной Миграционной службы Украины в Луганской области Андрей Ивах повысил свою пенсию до 75382 грн. Такое решение принято судьей Киевского окружного административного суда в марте 2025 года.

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Об этом говорится в решении суда. Так, Ивах раньше работал в прокуратуре, поэтому получал раннюю прокурорскую пенсию. В суде он потребовал поднять ему пенсию до 90% зарплаты действующего сотрудника на той прокурорской должности, на которой он раньше работал.

"Истец состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в г. Киеве как получатель пенсии за выслугу лет, назначенную в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре" в размере 90% денежного довольствия с 2005 года", - говорится в решении суда.

Сейчас зарплата в должности, ранее занимавшей Ивах, зарабатывает 83 758,38 грн. Еще несколько лет назад истец обратился в ГУ ПФ Украины в Киеве с заявлением о перерасчете пенсии, к которому приобщил справку Офиса Генерального прокурора Украины от 30.08.2020 №21-1334 зп.

Пенсионный фонд бывшему прокурору отказал, но суд занял позицию истца. Пересчет будет проведен с апреля 2020-го. А размер пенсии будет составлять 75382 грн. "Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в г. Киеве осуществить с 1 апреля 2020 года перерасчет и выплату назначенной пенсии за выслугу лет в размере 90 процентов от суммы всех составляющих месячной заработной платы, указанной в справке Офиса Генерального прокурора от 30.06.2020 №21-1334 зп", – говорится в решении суда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не планируется снижать пенсионный возраст. Причем даже несмотря на то, что средняя продолжительность жизни в стране ниже самого позднего возраста ухода на пенсию – 62 года (по состоянию на 2021 год) против 65.

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