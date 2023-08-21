Частные газодобытчики помогут 'Нафтогазу' пройти отопительный сезон – Центр экономического восстановления

Частные газодобывающие компании помогут государственному "Нафтогазу" накопить газ для прохождения следующего отопительного сезона.

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Об этом заявил Владимир Бужан, эксперт Центра Экономического Восстановления.

По его словам, недавно "Нефтегаз" начал покупать газ у частных газодобытчиков. Он добавил, что эти компании занимают серьезную долю на рынке и ежегодно увеличивают добычу на миллионы кубометров газа.

"На выходе можно сказать, что они помогут "Нафтогазу" пройти отопительный сезон как участнику схемы ПСО, который должен поставлять и на генерирующие компании и население напрямую", – сказал Бужан.

Напомним, за три месяца "Нефтегаз" по сбалансированной цене купил 700 млн куб. м газа.