Чай 'Мономах': как лидер рынка меняет культуру чаепития в Украине

15 декабря – Международный день чая. Мы решили посетить самое большое чайное производство Украины – первую чайную фабрику "Мономах", и рассказать, как создается продукция любимых чайных брендов.

Мы подъезжаем к пгт Великая Дымерка под Киевом. Здесь, среди зеленых полей, в современных производственных помещениях рождаются купажи, которые уже давно стали частью жизни украинцев. Однако логистические пути продукции известного украинского производителя не ограничиваются только нашей страной – более 30 стран мира ежедневно получают чай от "Мономах".

За 35 лет развития компания выросла из локального игрока до национального лидера рынка, где активно внедряются инновации, тщательно контролируется качество и вдохновенно развивается культура чаепития в Украине.

От дистрибьютора – до ведущего производителя

"Мы, по сути, ровесники независимой Украины, – улыбается Богдан Барабаш, совладелец компании. – Компания основана в начале августа 1991 года. Тогда же мы празднуем наш день рождения, одновременно с Украиной".

Сначала работали как дистрибьютор фасованного чая различных мировых производителей. "В начале 90-х мы импортировали чай из разных стран мира. Постепенно переориентировались на собственное производство, начали изготавливать черный и зеленый чай, создавать собственные авторские купажи", – рассказывает господин Богдан.

За годы развития компания "Мономах" стала одним из крупнейших производителей чая и кофе в Украине. Сегодня имеет собственную фабрику, складскую инфраструктуру и широкий ассортиментный портфель. АО "Мономах" принадлежат бренды чая LOVARE, MONOMAX, Три слона, Чайные шедевры, а также бренды кофе FERARRA, Stefano, Кофейные шедевры.

"Мы активно осваиваем и внешние рынки – в частности, экспортируем чай в Германию, Италию, Францию, Великобританию, США, Канаду, Польшу", – подчеркивает совладелец компании.

Отдельное направление – private label. АО "Мономах" разрабатывает и запускает чай и кофе под собственными марками ретейлеров. "Мы фасуем продукцию для всех крупных сетей. Это говорит о доверии потребителей и крепких партнерских отношениях", – рассказывает Богдан Барабаш.

Как выбирают чай в мире – и почему в "Мономах" все "из первых рук"

Мировой рынок чая построен на длинной цепочке: фермеры → аукционы → трейдеры → производители и упаковщики. Качество конечного продукта зависит от того, на каком этапе бренд подключается к этой цепи.

"Чтобы создавать уникальные продукты, нужно работать непосредственно с сырьем", – объясняет господин Барабаш.

Чайное сырье поступает из хозяйств, сертифицированных по системе Rainforest Alliance. "Мономах" закупает чай из Шри-Ланки, Индии, Китая, Кении и других ключевых стран-экспортеров.

"Отбираем конкретные партии чая на месте. Если сырье не соответствует требованиям – мы его отклоняем. Это позволяет нам создавать собственные высококлассные купажи, ориентируясь на вкусы требовательных украинских потребителей", – добавляет он.

Такая модель позволяет "Мономах" контролировать качество "из первых рук" и делать чай наиболее ароматным и свежим.

Дегустационная лаборатория: сердце "Мономах"

За дверью специально оборудованной лаборатории нас встречает чайный аромат с нотками трав и фруктов. Это дегустационный зал, где специалисты фабрики проводят основную работу по поискам вкусовых сочетаний. Создаются десятки, сотни купажей, чтобы выбрать идеальную формулу гармоничного вкуса, который впоследствии станет новой позицией в линейке одного из брендов компании.

"Во время дегустаций мы оцениваем аромат сухого листа, цвет настоя, вкус, послевкусие и баланс терпкости и сладости", – рассказывает директор по качеству АО "Мономах" Инна Невмержицкая.

Каждый купаж проходит несколько раундов дегустаций, чтобы вкус оставался стабильным от пачки к пачке.

Технологии, которые сохраняют вкус

Производство АО "Мономах" прошло полную модернизацию в соответствии с самыми высокими мировыми требованиями. Здесь созданы закрытые технологические линии, отдельные участки для черного, зеленого и ароматизированного чая. В сертифицированной лаборатории контролируется сырье и готовая продукция.

Различные типы упаковки – картонные, конверты, саше, большие упаковки для HoReCa – позволяют сохранить аромат и органолептические свойства чая в течение длительного времени.

Производство: от листа до готовой пачки

Первый этап создания чая – приемка сырья. Чай поступает в тюках, каждый маркирован: страна, плантация, сезон сбора.

Далее – лабораторный контроль: проверка влажности, чистоты, отсутствия примесей.

На следующем участке происходит купажирование. Различные чаи смешиваются в соответствии с рецептурой дегустаторов. Именно здесь рождаются авторские композиции, которые пользуются особой популярностью среди поклонников чая.

Затем – фасовка. На автоматизированных линиях чай распределяется в пакетики, конверты или упаковки для листового чая.

И последний этап – упаковка и логистика. Коробки с продукцией маркируют и отправляют в собственный распределительный центр, а дальше – в торговые сети в Украине и за рубежом.

Международные сертификаты и система качества

Качество для АО "Мономах" – это система управления, построенная по европейским стандартам: ISO 22000:2018 – соответствие международным требованиям качества и безопасности пищевых продуктов; FSSC 22000 – авторитетное подтверждение безопасности пищевых производств.

Процессы контроля от поставки листа до отгрузки готовой продукции стандартизированы и регулярно проверяются внешними аудиторами.

"Мы стремимся, чтобы каждая пачка чая соответствовала самым высоким мировым стандартам. Это не маркетинг, а наша обычная ежедневная работа", – комментирует Богдан Барабаш.

Экология и устойчивое развитие

"Мономах" активно внедряет экологические практики: картонные упаковки из вторичного сырья, биоразлагаемые фильтр-пакеты для пакетированного чая, оптимизация энергопотребления и повторное использование упаковочных материалов, работа с этическими поставщиками.

"Мы внедряем европейские стандарты упаковки чая, потому что считаем именно такой подход единственно правильным", – отмечает совладелец компании.

Культура украинского чаепития

Украинцы воспринимают чай не только как напиток. Это ритуал, пауза, способ добавить тепла в обыденность.

"В нашей стране любят качественный крепкий цейлонский чай. Лет 10 назад начал приобретать популярность зеленый китайский. А сейчас в тренде травяные чаи, – рассказывает Богдан Барабаш и добавляет: – Украинский потребитель имеет высокую планку качества, поэтому нам легко выходить на экспорт – ведь продукция уже прошла этот тест здесь, в Украине".

Социальная ответственность

АО "Мономах" реализует ряд долгосрочных социальных проектов. Один из ключевых – программа "Чай для Героев", в рамках которой компания бесплатно передает чай подразделениям ВСУ.

Также компания участвует в социальных программах, направленных на помощь подросткам с особыми потребностями. Регулярную поддержку получают внутренне перемещенные лица.

Основной принцип компании – предоставлять ресурсную поддержку там, где она может иметь реальный практический эффект.

Поэтому производство чая для АО "Мономах" – не просто бизнес. Ежедневно на первой чайной фабрике сотни людей с любовью и уважением к каждому потребителю создают особую ценность: тепло поддержки, радость общения, энергию начинать каждый новый день с верой и надеждой. А еще, конечно же, создают первоклассный чай!