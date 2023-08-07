'Будет больше света': украинские атомщики показали, как запускают ядерный реактор. Фото и видео

"Энергоатом" запустил после планового ремонта атомный реактор на 1 тыс. мегаватт, на одной из украинских атомных электростанций. Атомщики начали процесс запуска еще 5 августа, а сегодня, 7 августа, вышли на номинальную мощность энергоблока.

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Работники одной из АЭС показали журналистам OBOZREVATEL, как проходит процесс поднятия работы свежеотремонтированного реактора. В общем это уже пятый реактор в Украине, который прошел плановый ремонт (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Во время плановых ремонтов мы занимаемся перегрузкой ядерного топлива. Также восстанавливаем те детали, которые нуждаются в немедленном вмешательстве", – рассказывают работники станции.

По словам главы "Энергоатома" Петра Котина, это уже пятый энергоблок, отремонтированный с начала года.

"В настоящее время все отремонтированные энергоблоки полностью работают и подключены к энергосистеме. Еще четыре энергоблока на разных станциях находятся на плановом ремонте. Их мы планируем загрузить топливом и запустить до конца месяца", – рассказал Котин.

Всего в "Энергоатоме" сегодня контролируют девять атомных реакторов. Крупнейшую атомную станцию Украины в Запорожье сейчас временно контролируют российские оккупанты.

"Зимой мы будем работать всеми нашими девятью энергоблоками, которые находятся на контролируемой Украиной территории на трех атомных станциях", – рассказал глава "Энергоатома".

Украинские АЭС, без станции в Запорожье, сейчас выдают свой максимум 5,4 тыс. мегаватт. Это только треть того, что потребляет Украина.

"К сожалению, эта цифра максимальна без Запорожской АЭС. Больше нам не дает возможности выдавать электричества имеющееся оборудование. Если мы деоккупируем ЗАЭС – это позволит добавить в энергосеть еще 6 тыс. мегаватт и мы полностью перекроем потребление электричества страной", – пояснил Котин.

Ситуация на ЗАЭС

Ситуация с атомной станцией в Энергодаре сегодня критическая, говорит Котин. Четвертый энергоблок станции сейчас находится в процессе так называемой "горячей остановки".

"Это несет прямую угрозу. Его оборудование не ремонтируется, но продолжает работать. А работает блок на 280 градусах Цельсия. С технической точки зрения оборудование, которое они держат долгий период под давлением, – это опасно", – рассказал он.

Ситуация вокруг ставка-охладителя также критическая после российского теракта на Каховской ГЭС. В настоящее время вода придерживается самой низкой нормы. То есть ее хватает для минимального функционирования станции.

"Однако, как будет дальше – неизвестно", – резюмировал Котин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 17 июля на три дня раньше установленного срока вышел из ремонта энергоблок одной из атомных электростанций. Он добавил в энергосистему страны 1000 МВт мощности.

По прогнозам энергетиков, предстоящая зима может стать для Украины сложнее предыдущей. Причем проблемы будут даже при отсутствии обстрела.

Дело в том, что с холодами потребление электричества вырастет. Следовательно, возрастет и нагрузка на и так ослабленную энергосистему страны. Соответственно, отключения света могут вернуться, поэтому украинцам уже сейчас советуют готовиться к этому: в частности закупать генераторы и зарядные станции.

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