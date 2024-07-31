"Брюссель молчит": Сиярто обвинил ЕС в остановке поставок российской нефти через Украину

Европейская комиссия "ничего не предприняла" после того, как больше недели назад Венгрия и Словакия обратились к Брюсселю из-за остановки Украиной транспортировки российской нефти через нефтепровод "Дружба", пожаловался министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его мнению, либо ЕК очень слабая, либо сама придумала эту "схему шантажа".

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Свое возмущение глава МИД высказал 30 июля в Facebook. Он посетовал на "угрозу энергетической безопасности двух стран-членов Евросоюза". Мол, соглашение об ассоциации ЕС-Украина нарушено, но "Брюссель хранит молчание".

Сийярто считает, что есть два варианта: либо ЕК "настолько слаба, что неспособна обеспечить соблюдение фундаментальных интересов двух государств-членов против кандидата в члены", либо "все это было придумано не в Киеве, а в Брюсселе".

Венгерский министр обвинил Еврокомиссию, что она якобы хочет "шантажировать две миролюбивые страны, отказавшиеся от поставок оружия".

Он потребовал ЕК и лично ее президента Урсулу фон дер Ляйен "немедленно дать показания".

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В июне 2024 года Киев ужесточил санкции против российской компании "Лукойл". Венгерский министр после остановки транзита нефти через Украину (это произошло 17 июля) назвал решение Киева "недружественным".

– Будапешт и Братислава обратились в Европейский Союз и пригрозили Киеву судом.

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