Больше миллиона гривен за определение границы села: в Одесской области объявлен тендер

Территориальная община в Одесской области объявила тендер для установления границ села. На эту задачу местное руководство готово потратить более миллиона гривен.

Согласно данным на площадке государственных закупок Prozorro, такой тендер разместила Визирская сельская рада Одесского района Одесской области. Ее руководство ищет исполнителя услуги по разработке проекта землеустройства по установлению границ территории общины.

Требования общества

Стоимость работ территориально община оценила в 1,35 млн гривен – деньги будут выделяться из местного бюджета. Победитель аукциона должен выполнить работы до конца текущего года – согласно условиям тендера он должен предоставить:

проект землеустройства по установлению (изменению) границ населенных пунктов;

проект землеустройства, которые определяют новые или измененные границы населенных пунктов в пределах Визирской сельской территориальной громады, доступны для ознакомления;

проект формирования территорий и установления границ сельских, поселковых советов;

документацию, устанавливающую территориальные границы сельских и поселковых советов общества, включая планы развития и организации территорий;

актуализированные топографические карты и планы Визирки и прилегающих территорий.

На организаторов тендера уже подали жалобу в Антимонопольный комитет. Впрочем, это не связано со стоимостью работ, а с другими условиями. Автор жалобы назвал дискриминационным условие, согласно которому руководитель компании, желающей принять участие в тендере, должен пройти обучение по охране труда, пожарной безопасности и технологии работ. В заявлении говорится, что сельское общество не уполномочено проверять соблюдение участниками законодательства по охране труда. Кроме того, ни закон "О землеустройстве", ни Земельный кодекс не обязывают разработчиков документации по землеустройству подтверждать соблюдение законодательства по охране труда.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о разоблачении коррупционной схемы с государственными закупками в Одесской области. НАБУ и САП подозревают, что депутат Одесского облсовета, директор подконтрольного ему общества и экс-председатель одного из сельсоветов нанесли государственному бюджету ущерб на 16,4 млн гривен на закупки уличных светильников.

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