Богатый друг Трампа решил купить "Северный поток – 2": зачем миллиардеру из Майами российская "труба"

Российский газопровод "Северный поток-2" может приобрести американский миллиардер и финансист Стивен Линч. Он обратился к правительству США с просьбой разрешить ему принять участие в аукционе, если трубопровод выставят на торги в процессе банкротства в Швейцарии.

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Как сообщает Wall Street Journal, Стивен Линч знаком с Россией – он два десятилетия вел бизнес в Москве. Он объяснил свое желание приобрести "трубу" между РФ и Германией американским чиновникам и законодателям тем, что владение США этим газопроводом может дать рычаги влияния в мирных переговорах с Россией для завершения войны в Украине, а также будет служить долгосрочным интересам США.

"Суть в следующем: это уникальная возможность для американцев и европейцев получить контроль над европейскими энергетическими ресурсами на оставшуюся эру ископаемого топлива", – сказал ранее Линч в интервью.

Сейчас миллиардер живет в Майами и является большим спонсором предвыборной кампании Дональда Трампа. Он известен высказыванием, что хочет быть "богатейшим человеком, о котором никто не слышал", но идея приобрести "Северный поток – 2" может привлечь к нему повышенное внимание общественности.

Газопровод длиной 765 миль считался ценным активом российской нефтегазовой экономики, соединявшей крупные месторождения газа с Европой. Его завершили к началу полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, но он так и не начал коммерческую деятельность

В настоящее время владельцем газопровода является дочерняя компания российского государственного газового гиганта "Газпром", объявившая о банкротстве в Швейцарии через несколько дней после начала вторжения. В сентябре 2022 года подводные взрывы разрушили одну из двух нитей газопровода, вторая осталась невредимой, но не используется.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США ввели санкции против Газпромбанка, что может ударить по Словакии и Венгрии. Вместе с тем, ограничения могут способствовать росту доли США на европейском рынке сжиженного природного газа, где Америка и так лидирует (но Россия занимает второе место). .

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