Бизнесу разрешат не приостанавливать работу во время тревог? Корецкий назвал главное условие

В Украине правительство готовит новые меры по поддержке бизнеса на фоне усиления российских атак, в частности, намерено разрешить предприятиям не приостанавливать работу во время длительных воздушных тревог приусловии соблюдения требований безопасности. Бизнесу дали три месяца на обустройство укрытий или безопасных помещений, а также готовят кредиты до 1 млрд грн на оборотные средства и упрощенный доступ к государственному имуществу.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, решения принимаются на фоне усиления российских атак на украинский бизнес и гражданскую инфраструктуру.

"Российский террор в отношении украинского бизнеса и гражданской инфраструктуры стремительно нарастает. Мы должны реагировать и действовать на опережение", — заявил Корецкий.

Главное изменение для бизнеса – работа во время тревог

Одним из ключевых решений правительства стал вопрос работы предприятий во время воздушных тревог. Речь идет прежде всего о ситуациях, когда сигнал опасности длится часами, а полное прекращение работы магазинов, аптек и других предприятий создает проблемы не только для самого бизнеса, но и для людей.

Правительство утвердило рекомендации, учитывающие дифференцированное оповещение. Такой подход должен позволить предприятиям не прекращать поставки и продажу необходимых товаров каждый раз, когда в регионе или на отдельной территории объявляется тревога.

Причина такого решения — длительные воздушные тревоги все сильнее влияют на экономическую активность. Если предприятие вынуждено каждый раз полностью закрываться на неопределенное время, это означает потери выручки, простои работников, сокращение налоговых поступлений и проблемы с доступностью товаров для населения.

Особенно важно это может быть для предприятий, обеспечивающих людей товарами первой необходимости. Речь идет о продовольственных магазинах, аптеках, логистических компаниях и других звеньях цепочки поставок.

"Если бизнес будет останавливаться каждый раз, когда звучит сирена, мы теряем рабочие места, налоги и саму способность страны обеспечивать людей необходимым. Но рекомендации учитывают обязательный компонент безопасности", — пояснил Корецкий.

Три месяца на укрытия и безопасные зоны

Отдельно Корецкий сообщил об установленном для бизнеса трехмесячном сроке, в течение которого предприниматели должны оборудовать укрытия или безопасные зоны в местах оказания услуг. "Мы дали всему бизнесу три месяца, чтобы они оборудовали укрытия/безопасные зоны в местах оказания услуг", – сказал глава правительства.

При этом конкретные особенности работы будут зависеть от условий конкретного предприятия и характера угрозы. Правительственные рекомендации должны учитывать дифференцированное оповещение, то есть не рассматривать любую воздушную тревогу как одинаковую по уровню опасности ситуацию.

Необходимость таких изменений в Кабмине связывают с ростом российских атак. Удары по промышленным предприятиям, складам, магазинам, логистическим объектам и другой гражданской инфраструктуре напрямую влияют на способность компаний работать.

Для бизнеса готовят кредиты до 1 млрд грн

Первым направлением помощи станет финансирование оборотного капитала. Правительство готовит программу льготного кредитования, по которой одно предприятие или группа предприятий сможет получить до 1 млрд грн. При этом государство будет компенсировать 5% от рыночной ставки.

Деньги можно будет использовать, в частности, для закупки товаров; это должно помочь компаниям, которые из-за атак, проблем с логистикой или повреждений собственной инфраструктуры нуждаются в дополнительных средствах для поддержания операционной деятельности.

Второе направление касается государственного имущества. Правительство планирует упростить предпринимателям доступ к государственным активам. В частности, бизнес должен получить первоочередное право арендовать имущество, которое Фонд государственного имущества выставляет на аукционы.

Логика этого решения заключается в том, чтобы сократить время, необходимое предприятию для восстановления после атаки. Как пояснил Корецкий, после удара по цехам, складам или офисам компании часто требуется как можно быстрее найти альтернативные площади. Если предприятие месяцами не может найти помещение для работы, последствия простоя становятся еще более серьезными.

Предложенные решения обсудили в ходе расширенного совещания с участием представителей крупного украинского ритейла. К обсуждению также присоединились представители Офиса президента, Антимонопольного комитета Украины, Государственной таможенной службы, Фонда государственного имущества и других структур.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за усиления российских обстрелов украинские работодатели стали более осторожно нанимать сотрудников, сокращая планы по расширению штата и открытию новых вакансий. В то же время дефицит кадров никуда не исчез, ведь бизнесу по-прежнему не хватает квалифицированных работников, особенно для поддержания производства.

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