Бизнес простаивал три месяца: фермеров на Харьковщине ложно обвинили в госизмене

Суд в Харьковской области снял арест с фермерского хозяйства по делу о госизмене. Фермеров обвиняли в сотрудничестве с российскими оккупантами, из-за чего были арестованы были 1,2 тыс. га земли, 20 объектов недвижимости и 20 единиц техники. Но ни один факт обвинения так и не подтвердился.

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Работа предприятия была парализована на три месяца, свидетельствуют материалы Единого реестра судебных решений. Внимание на этот случай обратил главный редактор издания "Наші гроші" Олекса Шалайский.

"Как порой выглядят дела "по госизмене"... Дело открыто было еще в феврале 2023-го. Значит, пили кровь почти год. Три месяца парализовано предприятие. Никто из прокуроров не пострадал", – отметил Шалайский.

Из материалов дела следует, что речь идет о частном фермерском хозяйстве "Маяк". Решение о снятии ареста, как и о его наложении, вынес Красноградский районный суд. При этом сменился следственный судья.

Обвинение утверждало, что директор и собственник предприятия являются гражданами РФ и во время оккупации района вели коллаборационистскую деятельность. Тем не менее, в решении суда говорится, что фактов сотрудничества с оккупантами зафиксировано не было.

Более того, директор является гражданином Украины, воюет с первых дней полномасштабного вторжения, имеет медаль от коменданта гарнизона Харькова. Также он участвовал в двух войнах Ичкерии против России.

Собственник фермерского хозяйства действительно был гражданином России. Однако еще за месяц до полномасштабного вторжения сменил гражданство на турецкое..

"Прокурор отрицал информацию об отсутствии у учредителей российского гражданства, но опровергнуть не смог, также не предоставил доказательств по поводу сотрудничества с представителями страны-агрессора", – говорится в решении суда.

Вероятно, что такие обвинения могут использоваться в качестве инструмента давления на бизнес. "И напоследок. Следствие вела полиция. По госизмене. Кажется, принципы государственности разваливаются на глазах... Ежемесячно дел "по госизмене и бизнесу" – 20 штук. Практически один день – одно дело", – резюмировал Шалайский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские предприниматели заявили о рекордном давлении силовиков на бизнес. В заявлениях ассоциаций говорится, что уголовные дела возбуждают только для дальнейшего коррупционного давления. А процент дел, доходящих до суда, находится на историческом минимуме.

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