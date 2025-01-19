"Бизнес, который не ставит инклюзивность в приоритет, просто исчезнет": экспертка рассказала о новой реальности рынка труда

Инклюзивность является ключом к сохранению конкурентоспособности бизнеса и открытию новых экономических возможностей, ведь люди с инвалидностью являются неиспользованным потенциалом рынка труда. Бизнес, не адаптирующийся к безбарьерности, рискует остаться вне рынка.

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Об этом OBOZ.UA рассказала эксперт по безбарьерности Ульяна Пчелкина. По ее словам, у Украины есть тревожная статистика: только 16% людей с инвалидностью трудоустроены.

Для сравнения, в социально развитых странах этот показатель достигает 30-50%. "Мы имеем не просто моральную обязанность, но и реальную экономическую потребность адаптировать рынок труда", – подчеркивает Пчелкина.

Одна из главных проблем, по ее словам, препятствующая развитию инклюзивного рынка труда – это недоступность рабочих пространств. Для людей на колесных креслах, с протезами или костылями обычный офис может стать непригодным местом работы. "Адаптация пространства – это первое, что должен сделать работодатель. Представьте, вы теряете ценные кадры только потому, что ваша компания не учла базовые потребности мобильности", – говорит Ульяна.

Бизнес также должен переосмыслить свое отношение к работникам с инвалидностью. По словам Ульяны, суеверия об их неконкурентоспособности уже давно опровергнуты исследованиями ведущих компаний мира. К примеру, Apple и Google давно интегрировали инклюзивность в свою политику, доказав, что разнообразие в коллективах увеличивает их эффективность.

Бизнес, игнорирующий инклюзивность, обрекает себя на потерю клиентов и работников. "Я как потребитель не хожу в недоступные заведения. Я игнорирую те сервисы, которые не учитывают моих потребностей", – объясняет Ульяна.

Эта тенденция, по словам эксперта, уже заметна в сфере розничной торговли, услуг и туризма. Безбарьерность перестает быть исключением и становится новой нормой.

От принятия законопроекта №5344-д до реальных изменений на рынке труда требуется время. Однако, как отмечает Пчелкина, важно, чтобы компании сами осознали выгоды инклюзивности. Это не только возможность привлечь новые кадры, но путь к повышению конкурентоспособности.

"Бизнес, который сегодня не ставит безбарьерность в приоритет, просто исчезнет. Конкуренция вытеснит те компании, которые не способны адаптироваться к новым реалиям", – подчеркнула эксперт.

Инклюзивность – это не только социальный императив, но и экономическая необходимость. У украинского бизнеса есть шанс не только изменить свою стратегию, но и заложить фундамент для новой культуры труда.

"Рынок труда не может игнорировать людей с инвалидностью, ведь это неиспользованный потенциал, который сегодня нужен стране. Бизнес, понимающий это и адаптирующийся, останется конкурентным и успешным", – отмечает Пчелкина.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году половина украинцев планирует сменить работу, что свидетельствует о растущей активности на рынке труда и смене приоритетов работников. Работодатели вынуждены адаптироваться к новым реалиям, предлагая гибкие условия, обучение и лучший баланс между работой и жизнью.

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