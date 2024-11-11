Бизнес, дружественный к ветеранам: фармкомпания "Дарница" присоединилась к важной инициативе

В Украине расширилась инициатива "Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам". К соответствующему меморандуму присоединилась фармацевтическая компания "Дарница".

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Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба компании. "Подписание"Принципов дружественного ветеранам бизнеса – это не просто красивый жест. В первую очередь – это фиксация нашего обязательства на всех уровнях нашего бизнеса поддерживать ветеранов, возвращающихся в гражданскую жизнь", – рассказал Генеральный директор фармацевтической компании "Дарница" Андрей Обризан.

Для этого, по его словам, компания создает условия для интеграции и полноценного участия ветеранов и ветеранок в жизни бизнеса. "Я рад сегодня представлять "Дарницу", которая приобщается к сообществу ответственного бизнеса. Вместе мы поддерживаем наших защитников и защитниц, а значит, строим будущее сильного и независимого государства", – резюмировал Андрей Обризан.

Благодаря этой инициативе украинский бизнес собирается обеспечивать условия для возвращения ветеранов и ветеранок на рабочие места. В перспективе это будет способствовать их реабилитации и инвестициям в развитие инклюзивных рабочих пространств и услуг.

Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам были разработаны Starlight Media при экспертной поддержке Veteran Hub в партнерстве с Forbes Ukraine и Министерством по делам ветеранов. В целом меморандум включает 12 ключевых векторов, направляющих действия компании в интересах поддержки воинов и их близких в корпоративной культуре, сервисах, коммуникации и взаимодействии.

В частности, подписанты обязуются обеспечивать справедливые и недискриминационные условия для рекрутинга и возвращения ветеранов и ветеранок на рабочее место. Для этого должно проводиться обучение рекрутинговых и hr команд, подготовка руководителей и руководительниц.

Также пункт включает обязательства создавать гибкие условия труда, реализовывать профильные программы адаптации и менторства. В меморандуме также прописано создание корпоративных программ и возможностей для образования и переквалификации ветеранов и ветеранок.

Кроме того, принципы включают планы инвестировать в развитие корпоративной культуры, дружественной к ветеранам и ветеранкам, обеспечивать доступ к качественным программам поддержки физического и психологического здоровья, содействовать реабилитации. А также – обеспечивать инвестиции в развитие инклюзивных рабочих пространств, сервисов и продуктов, в частности:

оборудовать безбарьерные рабочие места;

инвестировать в доступность сервисов и услуг для людей с инвалидностью (клиентов, работников/работниц, партнеров/партнерш).

Отдельно прописаны обязательства обеспечивать внимание к гендерным особенностям и потребностям ветеранов и ветеранок. Также предприятия обещают создавать программы и сервисы для поддержки семей ветеранов и ветеранок, а также семей погибших и без вести пропавших.

Также компании планируют поддерживать бизнес ветеранов и ветеранок, их партнеров и партнерш и семей погибших – в частности, в закупках и маркетинговых усилиях. Кроме того, предполагается внесение благотворительных взносов в поддержку ветеранских сообществ и профильных организаций, предоставление ресурсов бизнеса (пространств/техники/знаний) для их эффективного функционирования, адвокационные социальные и информационные кампании.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минобороны также заявили о планах привлекать к разминированию территорий ветеранов и лиц с инвалидностью. Отмечается, что одной из главных целей этой деятельности в системе ведомства есть равный доступ к работе в этой сфере.

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