Битва за металл: рынок алюминия оказался в эпицентре столкновения между крупнейшими трейдерами и банками

На рынке алюминия произошло значительное столкновение между трейдерами и банками, что привело к переходу металла на сумму более 1 миллиарда долларов и образованию очередей на складах Лондонской биржи металлов (ЛБМ). Сырьевой гигант Trafigura Group поставил на ЛБМ огромные объемы алюминия, что повлияло на мировые запасы и прогнозы цен на этот металл.

По сообщению Bloomberg, сырьевой гигант Trafigura Group в последние недели доставил на ЛБМ огромные объемы алюминия, одновременно выражая пессимистические прогнозы относительно будущего рынка. С другой стороны, банки и хедж-фонды, такие как Squarepoint Capital LLP, Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co., скупили металл Trafigura и заказали его возврат из складской системы.

Изменения на рынке

Trafigura накапливала запасы алюминия в Порт-Кланге в течение последнего года, в частности из Индии, где она имеет большие контракты с поставщиками. Однако рынок не знал, что именно Trafigura планирует делать с этим металлом. За последние две недели около 650 000 тонн алюминия, хранившихся в Порт-Кланг, были переведены на ЛБМ на условиях варранта (ценная бумага, дающая право на покупку некоторого количества акций компании в любое время до завершения действия контракта по определенной цене). ).

Аналитик Генри Ван спрогнозировал падение цен на алюминий, отметив, что в настоящее время наблюдается "очень мрачная картина спроса" и обратил внимание на недавние перезапуски металлургических заводов. В краткосрочной перспективе покупатели алюминия в Порт-Кланге, вероятно, будут использовать его для финансовых сделок, удерживая физический алюминий и продавая фьючерсы по более высоким ценам.

В долгосрочной перспективе торговля принесет наибольшую выгоду, если физический рынок сузится до уровня, что позволит отгружать алюминий реальным покупателям с извлечением прибыли. Это столкновение на рынке алюминия может иметь серьезные последствия для будущего мирового рынка металла.

С одной стороны, увеличение запасов на ЛБМ может привести к временному снижению цен, но с другой стороны, прогнозируемый дефицит может вызвать резкий рост цен в будущем. Большие объемы алюминия, которые находятся в системе ЛБМ, могут стать решающим фактором в этой динамике.

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