Билеты должны быть в четыре раза дороже: украинцам рассказали, вырастет ли стоимость поездок в УЗ

В Украине повышение цен на билеты в поездах в 2025 году пока не планируется, поскольку часть убытков "Укрзалізниці" компенсируют из резервного фонда госбюджета. Дотации помогают компании сохранить доступные тарифы для пассажиров, а без них билеты были бы в четыре раза дороже.

О ситуации с ценами на билеты рассказал председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский во время встречи с журналистами, сообщают СМИ. В 2025 году компания снова сталкивается со значительными финансовыми вызовами, ведь доходы от пассажирских перевозок покрывают лишь часть расходов компании.

По прогнозам, расходы на перевозку пассажиров в дальнем сообщении составят около 20 млрд гривен, тогда как доходы от продажи билетов – только 7 млрд. Остальную сумму, около 13 млрд грн, будет покрывать государство из резервного фонда бюджета, что позволяет удерживать тарифы на стабильном уровне.

Перцовский пояснил, что убытки компании выросли из-за военных действий, разрушения промышленных предприятий и сокращения перевозок грузов, в частности угля и металлургической продукции. В 2024 году убытки были относительно небольшими, но в этом году ситуация значительно усложнилась. Министр финансов Сергей Марченко добавил, что все необходимые средства для компенсации расходов будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

В следующем году повышение стоимости билетов в социальном сегменте не планируется. Зато в "Укрзалізниці" постепенно будут внедрять систему ПСО (Public Service Obligations), аналогичную той, что используется для регулируемых поставок газа. Отмечается, что это позволит компенсировать убытки компании без нагрузки на пассажиров. По предварительным расчетам, в 2026 году государственная компенсация может достичь 16 млрд гривен.

Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что без государственных дотаций билеты на поезда были бы в четыре раза дороже. Государство поддерживает "Укрзалізницю", поскольку экономика страны уменьшилась из-за войны, а грузовые перевозки уже не могут финансировать пассажирские.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сейчас в Украине железнодорожное сообщение с прифронтовой Донетчиной продолжает работать, но в условиях войны маршруты и условия перевозок претерпели серьезные изменения. Пассажиры, которые планируют путешествия в Краматорск, Славянск и прилегающие районы, должны быть готовы к логистическим ограничениям, пересадкам и задержкам или отсутствию билетов.

