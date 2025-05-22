Бассейны, шикарные особняки в Конча-Заспе и богатые жены: как живут судьи с самыми большими домами

В Украине почти 20 судей в своих декларациях показали владения в одном из самых дорогих населенных пунктов – пригороде Киева Козине (также называют Конча-Заспа). Самое большое из них имеет площадь более тысячи квадратных метров. При этом чаще всего судьи не владеют теми домами, в которых проживают. Недвижимость зарегистрирована на жен, детей.

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О том, как выглядят самые дорогие особняки судей в Конча-Заспе, читайте в материале OBOZ.UA.

Судья Окружного административного суда Киева в отставке Олег Бачун внес в свою декларацию перед увольнением в апреле 2025-го дом в Козине площадью 1165,3 кв.м. Особняк официально принадлежит его жене Александре Гордиенко-Бачун. Она приобрела его 30 октября 2013-го.

Один из домов в Козине позволил Бачуну возглавить рейтинг судей, владеющих самыми большими имениями в Конча-Заспе. За три месяца 2025-го Бачун задекларировал 61 тыс. грн пенсии (по 20,3 тыс. грн в месяц), а единственный доход его жены Александры – "тысяча Зеленского" (денежная помощь "Зимняя поддержка").

OBOZ.UA удалось найти дом судьи и его жены (смотрите скриншот ниже). Кроме этого дома, Бачун также владеет квартирой во Львове площадью 131,4 кв.м, а также квартирой площадью 186,5 кв.м в центре Киева (по адресу Ковпака, 17). Стоимость недвижимости семьи Бачун достигает нескольких миллионов долларов.

Ранее Бачун возглавлял Окружной админсуд Киева. Еще в 2009-м о его чартерных рейсах, золотых часах и шикарном образе жизни писал ряд СМИ, в частности LB.ua.

На втором месте среди владельцев особняков в Конча-Заспе, которые носят на работе мантии, оказался судья Хозяйственного суда Киева Сергей Турчин. На его жену Наталью оформлен дом площадью 429,1 кв.м в Козине. Имение она получила в собственность 27 декабря 2013-го.

Жена судьи имеет открытый ФЛП с КВЭДом "Деятельность в сфере права". В прошлом году ее общий доход составил 3,8 млн грн.

На третьем месте оказалась судья Северного апелляционного хозяйственного суда Алла Демидова. В отличие от своих коллег, дом площадью 419,7 кв.м "служительница Фемиды" оформила на себя. Она приобрела право собственности в июне 2024-го. Тогда же ее дочь Алла Цьоменко получила в собственность квартиру площадью 122,1 кв.м в центре Киева в том же доме, где квартирой площадью 192,1 кв.м уже владеет мать. Вероятно, особняк Демидова получила в наследство от своего отца.

Судья Святошинского районного суда Киева Валентина Новик живет в доме в Конча-Заспе площадью 391,4 кв.м. Имение оформлено на Новика Богдана (это сын судьи). Еще несколько лет назад Валентина Петровна декларировала стипендию, которую получал ее сын Богдан. Сейчас в декларации она показывает только своего младшего сына Павла. По этой логике, Богдан Новик должен жить отдельно.

Имение в Козине также показал Станислав Юрченко, председатель Ржищевского городского суда Киевской области. Его жена Светлана в феврале 2021-го зарегистрировала право собственности на дом в Козине площадью 324,6 кв.м. При этом стоимость на дату приобретения права вроде бы составляет всего 1,4 млн грн (на момент заключения сделки – 52 тыс. долларов). Это в разы меньше рыночной цены такого дома. Супруги строили дом на участке земли, которую жена получила в право собственности еще в 2019-м. Во время строительства планировалось, что площадь дома будет составлять 587,2 кв.м.

На фоне своих коллег Людмила Кропивная, судья Северного апелляционного хозяйственного суда, которая владеет домом в Козине площадью 260,5 кв.м, имеет относительно скромное жилье. Дом она получила в право собственности 14 декабря 2021-го, и тогда его стоимость согласно декларации составляла 5,3 млн грн. Накануне этой покупки судья также получила в собственность вместе со своим сыном квартиру в Киеве площадью 129 кв.м.

OBOZ.UA удалось найти имение судьи. Оказалось, что оно находится сразу на двух участках, у судьи есть собственный бассейн.

Отметим, наличие имений в Конча-Заспе не является доказательством противоправных действий судей. НАПК должно детально проверять декларации "служителей Фемиды", и в случае, если размер состояния не объясняет расходы, они обязаны проводить расследование. Отдельное внимание стоит обратить и на стоимость домов, которую указывают судьи в своих декларациях. Рыночная стоимость имений в Конча-Заспе достигает миллионов долларов, тогда как некоторые судьи показывают цены в 50-150 тыс. долларов.