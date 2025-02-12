Банкоматы и терминалы украинского банка выставили на продажу: название учреждения
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) намерен продать активы "Банка Сич", который находится в процессе ликвидации. С этой целью на 18 февраля были назначены повторный аукцион по реализации, в частности, складских помещений в Киеве общей площадью 1068,5 кв. м, а также банкоматов, терминалов и пр.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили:
- аукцион пройдет в системе Prozorro.Продажи;
- начальная цена лота – 16,44 млн грн.
"Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица кроме заемщиков и поручителей по кредиту, а также кроме лиц, связанных с государством-агрессором. ... Денежные средства, полученные от продажи активов, направляются на удовлетворение требований кредиторов АО "Банк Сич", – говорится в сообщении.
Какие активы банка продают
В целом, на продажу выставили 1081 позицию. В частности:
- складские помещения в Киеве общей площадью 1068,5 кв. м;
- офисную технику;
- мебель;
- банкоматы;
- терминалы.
В Украине выставили на продажу активы 9 банков
Кроме того, в течение текущей рабочей недели (заканчивается 14 февраля) ФГВФЛ планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков:
- МР Банк;
- Проминвестбанк;
- Мегабанк;
- Банк Сич;
- Айбкос Банк;
- Укрстройинвестбанк;
- Банк "Форвард";
- КСГ Банк;
- АКБ "Конкорд".
Начальная цена реализации всех лотов составляет 15,56 млрд грн. Из общей суммы на 15,31 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 201,67 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 52,76 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в ФГВФЛ рассказали, что украинцы не потеряют деньги, получаемые от государства (пенсии, стипендии, различные выплаты), если их банк обанкротится. Дело в том, что в такой ситуации Фонд гарантирует возврат средств на социальных счетах.
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