Банкоматы и терминалы украинского банка выставили на продажу: название учреждения

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) намерен продать активы "Банка Сич", который находится в процессе ликвидации. С этой целью на 18 февраля были назначены повторный аукцион по реализации, в частности, складских помещений в Киеве общей площадью 1068,5 кв. м, а также банкоматов, терминалов и пр.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили:

аукцион пройдет в системе Prozorro.Продажи;

начальная цена лота – 16,44 млн грн.

"Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица кроме заемщиков и поручителей по кредиту, а также кроме лиц, связанных с государством-агрессором. ... Денежные средства, полученные от продажи активов, направляются на удовлетворение требований кредиторов АО "Банк Сич", – говорится в сообщении.

Какие активы банка продают

В целом, на продажу выставили 1081 позицию. В частности:

складские помещения в Киеве общей площадью 1068,5 кв. м;

офисную технику;

мебель;

банкоматы;

терминалы.

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Кроме того, в течение текущей рабочей недели (заканчивается 14 февраля) ФГВФЛ планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков:

МР Банк;

Проминвестбанк;

Мегабанк;

Банк Сич;

Айбкос Банк;

Укрстройинвестбанк;

Банк "Форвард";

КСГ Банк;

АКБ "Конкорд".

Начальная цена реализации всех лотов составляет 15,56 млрд грн. Из общей суммы на 15,31 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 201,67 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 52,76 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в ФГВФЛ рассказали, что украинцы не потеряют деньги, получаемые от государства (пенсии, стипендии, различные выплаты), если их банк обанкротится. Дело в том, что в такой ситуации Фонд гарантирует возврат средств на социальных счетах.

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