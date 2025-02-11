В Украине выставили на продажу активы 9 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 15,56 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 14 февраля) запланирована продажа активов таких банков:

МР Банк;

Проминвестбанк;

Мегабанк;

Банк Сич;

Айбкос Банк;

Укрстройинвестбанк;

Банк "Форвард";

КСГ Банк;

АКБ "Конкорд".

"На этой неделе (10-14 февраля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 15,56 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 15,31 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 201,67 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 52,76 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Что будет с пенсиями, если банк обанкротится

Ранее же в ФГВФЛ рассказали, что украинцы не потеряют деньги, получаемые от государства (пенсии, стипендии, различные выплаты), если их банк обанкротится. Дело в том, что в такой ситуации Фонд гарантирует возврат средств на социальных счетах.

"Если вы получаете пенсию, стипендию или любую другую помощь на банковскую карту, эти деньги защищены Фондом гарантирования вкладов так же, как сбережения на депозите. Если банк попадает в затруднительную ситуацию, Фонд обязуется вернуть вкладчикам их деньги", – отметили в ФГВФЛ.

Впрочем, отметили там, на возвращение денег смогут рассчитывать только те, кто получает выплаты через банки-члены Фонда. Их полный список находится по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине началась процедура ликвидации обанкротившегося АО "Коммерческий инвестиционный банк" ("Коминвестбанк") – она продлится три года, ФГВФЛ делегировал полномочия ликвидатора банка, а активы передали Асвио Банку.

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