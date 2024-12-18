Банкомат ПриватБанка списал с карты украинки сумму, но деньги не выдал: выключился при отключении света

Клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась, что во время отключения света банкомат учреждения списал с ее счета деньги, но не выдал их – поскольку выключился. В самом же банке ответили, что о проблеме знают, но для ее решения может понадобиться достаточно много времени – около 14 дней.

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Жалоба размещена на портале "Минфин". Согласно ей:

Банкомат находился не в помещении самого банка, а на улице.

В отделении клиентке посоветовали звонить в службу поддержки банка, а кроме этого "ничего не сделали и не помогли".

В службе поддержки "обещали решить эту проблему за день", но этого не произошло.

"Сразу говорили, вернут через день, потом через три, потом придумывают еще что-то. ... Это издевательство над человеком! Я трижды звонила – только типичные слова (в ответ. – Ред.), что моя заявка в работе, потом перестали брать трубку с моего телефона", – говорится в жалобе.

В самом же ПриватБанке на жалобу ответили. Там отметили:

заявка на возврат средств принята;

срок обработки заявки составляет 14 дней.

"Ваша заявка на возврат средств принята в работу. Обычно срок обработки заявки составляет от 1 до 3 дней. Но иногда он может занять до 14 дней, если для возврата денег нужны результаты инкассации устройства. Для принятия решения по заявке нам необходимо получить отчет об остатке средств на устройстве, инкассировать его", – сказали в ПриватБанке.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты: кому стоит прийти в отделение

В то же время, карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка, а перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу.

"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".

Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее клиент государственного ПриватБанка пожаловался на проблемы с внесением наличных на счет через терминал учреждения. По словам украинца, он внес 26 800, однако тот засчитал на 9 000 грн меньше – только 17 800 грн. В банке на ситуацию отреагировали – пообещав разобраться.

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