Терминал ПриватБанка не засчитал на карту украинца почти 10 тысяч, но деньги забрал: что сказали в банке

Клиент государственного ПриватБанка пожаловался на проблемы с внесением наличных на счет через терминал учреждения. По словам украинца, он внес 26 800, однако тот засчитал на 9 000 грн меньше – только 17 800 грн. В банке на ситуацию отреагировали – пообещав разобраться.

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Жалоба размещена на портале "Минфин". Согласно ей, все заявки клиента на возврат средств были отклонены.

"Проблема возникла при погашении задолженности по кредитной карте. ... Я внес в терминал самообслуживания деньги в сумме 26 800 грн. При внесении денег на экране после суммы 17 800 перестали меняться цифры, но поскольку за мной создалась очередь, я продолжил подавать гривни в приемник пока не внес всю заготовленную сумму долга. После нажатия на зеленую кнопку прибор написал, что я внес 17 800грн", – рассказал клиент государственного ПриватБанка.

После этого, по словам украинца, он "срочно обратился на горячую линию банка", однако там ему предложили "ждать 5 суток". Из-за чего, отметил он, ему пришлось вносить на счет дополнительные 9 000 грн – "поскольку это был последний кредитный день".

"Все мои заявки на возврат средств были отклонены", – резюмировал клиент.

Инкассатор клал деньги в карман

В то же время, утверждает он, через несколько дней после случившегося была проведена инкассация этого терминала. По словам клиента ПриватБанка:

Операция проводилась очень быстро – "одним человеком за 2 минуты".

Деньги из терминала инкассатор складывал в карман.

Что сказали в ПриватБанке

В свою очередь, в ПриватБанке уже отреагировали на жалобу. Там:

заверили, что разбираются в ситуации;

попросили прощения.

"Наши специалисты уже проверяют информацию и разбираются в ситуации. Простите за созданные неудобства", – говорится в ответе на жалобу.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в его банкоматах карты. В таком случае следует обращаться в банк для восстановления карты.

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