Банкомат при отключении света не выдал деньги, а карточка застряла: как действовать. Пошаговая инструкция

Клиент ПриватБанка пожаловался на то, что при снятии денег с банкомата внезапно выключился свет. Хотя магазин быстро включил генератор, банкомат не выдал деньги, а средства со счета были списаны. Банк ответил, что нужно обращаться в отделение банка, которое выдало карту, поскольку именно оно может сформировать запрос на возврат средств.

"Магазин включил генератор, но деньги банкомат не выдал. Позвонил по телефону на горячую линию ПриватБанка, операторы сказали что такие заявки не принимают ", – написал клиент банку на специализированном форуме Минфин.

В ответ банк объяснил, что работает в соответствии с правилами международной платежной системы, поэтому всегда советует обращаться в банк, выдавший карточку. Именно этот банк может идентифицировать клиента как держателя карты и сформировать запрос на возврат средств. Банк заверил, что всегда прилагает максимум усилий для быстрой обработки запросов.

Что делать в случае неудачной операции с банкоматом

При неудачной операции с выдачей наличных средств следует выполнить четкий план действий. А именно:

позвонить по телефону на горячую линию 3700;

подать заявку на возврат средств.

на возврат средств. сообщить номер терминала, его адрес, внесенную сумму и приблизительное время проведения операции.

После обработки заявки и перерасчета денег в терминале, недополученные средства вернут вам на карту. Если свет выключился после заказа наличных, но банкомат не успел его выдать, деньги вернутся на счет в течение 15 минут. Если средства списаны нужно:

обратиться в отделение своего банка с заявлением и оспорить неудачную операцию;

после проверки факта невыдачи банкоматом денег списанную сумму вернут на счет клиента.

При отключении светлая карта может остаться в банкомате. Если так получилось:

позвонить на горячую линию своего банка для блокировки карты;

обратиться в отделение банка, где выдадут новую карту.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиент ПриватБанка пожаловался на то, что после продажи криптовалюты на одной из самых популярных бирж его счет заблокировали. Оказалось, что он совершил соглашение с мошенником. Теперь ПриватБанк разблокирует счет только по решению суда или после расследования правоохранителей.

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