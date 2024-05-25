ПриватБанк заблокировал счет клиента из-за одного перевода: карту могут разблокировать после суда

Клиент ПриватБанка пожаловался на то, что после продажи криптовалюты на одной из популярных бирж его счет заблокировали. Оказалось, что он провел сделку с мошенником. Теперь ПриватБанк разблокирует счет только по решению суда или после расследования правоохранителей.

"Мне карту заблокировали по жалобе, что человек типа на OLX что-то там купил у мошенников и мне деньги перевел. Все мои доказательства о том, что с моей стороны сделка чистая была – "Приват" не рассматривает", – написал клиент банка на специализированном форуме Минфин.

Как утверждает клиент банка, он не знал, что получает деньги от жертвы мошеннической схемы и был уверен, что продает свою криптовалюту. Однако оказалось, что мошенник для покупки использовал деньги своей жертвы.

"По результатам проверки мы видим, что вам предоставили актуальную информацию для урегулирования вопроса. Пока банк вынужден ограничить ваш счет. И вместе с тем решение может быть изменено после проведения рассмотрения дела правоохранительными органами или по решению суда", – відповіли в "Приваті".

В службе поддержки ПриватБанка OBOZ.UA объяснили: счет могут разблокировать после проверки. "Может быть блокирование перевода, но это остановка операции. Тогда вам придет сообщение с просьбой предоставить документы для разблокирования транзакции", – рассказывает сотрудница службы поддержки OBOZ.UA. Если предоставить банку всю необходимую информацию, перевод (или счет) разблокируется.

Речь идет о такой информации:

никнейм продавца на бирже (скриншот с сайта)

никнейм покупателя на бирже (скриншот с сайта)

сделка-ордер с сайта (скриншот с сайта)

название сайта (скриншот с сайта)

скриншоты ордера с названием биржи (скриншот с сайта)

скриншот, на котором видно настоящее имя покупателя и отправителя.

Як повідомляв OBOZ.UA, за словами фінансового експерта Сергія Фурси, найближчим часом Національний банк намагатиметься повільно привести курс гривні в діапазон 40-41 грн/долар. Однак у найближчому майбутньому курсу 50 грн/долар і вище не буде.

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