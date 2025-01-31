Банки заметно переписали цены на доллар: какой курс установили в кассах

Банки в Украине заметно снизили курс наличного курса доллара к гривне. Так, 31 января американская валюта в кассах банков стоит в среднем 41,65/42,2 (покупка/продажа). Снижение курса доллара в покупке за сутки составило сразу 13 коп., а в продаже "бакс" упал на 10 коп.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В небанковских обменниках долларовые расценки изменились не так существенно. Так, средний курс в покупке остался на прежнем уровне 41,6 грн/долл. В продаже американская валюта подешевела на 10 коп, до 41,95 грн/долл. Впрочем, ситуация в обменниках обычно довольно динамичная и еще может измениться в течение дня.

За неделю доллар упал в цене еще более заметно. Так, за последние семь дней банковская стоимость американской валюты снизилась на 20 коп.

Национальный банк Украины (НБУ) установил на 31 января официальную стоимость доллара США на уровне 41,82 грн. Это:

сразу на 11 коп. ниже курса, который действовал накануне;

курса, который действовал накануне; на 16 коп. ниже курса, установленного неделю назад;

на 46 коп. ниже исторического рекорда (42,28 грн/долл., был установлен 13 января 2025 года).

На черном рынке, т.е. когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты, курс доллара традиционно выше банковского при покупке, но ниже при продаже. Так, 31 января среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 41,97/42,05 грн (покупка/продажа), что на 5-9 копеек дешевле, чем днем ранее.

Курс доллара в банках: где покупать и продавать сегодня

Крупные коммерческие банки Украины 31 января продают доллар по ценам в диапазоне 41,95-42,3 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 41,4-41,7 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 41,4 42 Ощадбанк 41,6 42,15 ПУМБ 41,7 42,3 Сенс Банк 41,6 42 Универсал Банк 41 42 Райффайзен Банк 41,5 41,95 Укргазбанк 41,7 42,15 Креди Агриколь 41,5 41,99 Укрсиббанк 41,6 42,2

Обратите внимание: это справочные курсы с официальных сайтов финучреждений. Фактический курс в кассе банка может отличаться, в том числе банки могут взимать комиссии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Индекс Биг Мака" показал "реальный" курс доллара в Украине. Гривня оказалась в топ-10 недооцененных валют мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!