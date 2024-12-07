Банки планируют ввести новое ограничение украинцам: договариваются о введении лимитов

Украинские банки планируют подписать общий меморандум и изменить правила для клиентов. Речь идет о введении лимитов, в том числе на IBAN переводы.

Видео дня

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" несколько участников рынка. Будет предусмотрено поэтапное снижение месячного лимита сделок, после превышения которого при отсутствии подтвержденных доходов будет проводиться усиленный финмониторинг. Как отметил один из собеседников агентства, изначально может быть введен предел 150 тыс. грн в месяц с 1 января 2025 года, а с 1 июля он будет снижен до 100 тыс. грн. грн в месяц.

Другой источник добавил, что речь пойдет не только о переводах с карты на карту - P2P-операции, которые Нацбанк Украины уже ограничил 150 тыс. грн в месяц не в одном банке, но и о переводах IBAN. По его словам, первый месяц нацбанковских ограничений показал, что объем P2P-операций снизился на 5,2 млрд грн, однако одновременно переводы IBAN выросли на 4 млрд грн.

Собеседники агентства отметили, что обе банковские ассоциации – НАБУ и АУБ – участвуют в этой инициативе, уже около половины банков предварительно одобрили такую инициативу. Предполагается, что к меморандуму присоединится подавляющее большинство банков, и он может заменить соответствующую регуляцию Национального банка, действие которой истекает 1 апреля следующего года.

Как сообщалось, НБУ с 1 октября 2024 года установил на полгода предел в 150 тыс. грн в месяц для исходных переводов физических лиц с карты на карту (P2P, person-to-person), хотя до этого рассматривал более жесткое ограничение - 100 тыс. грн. грн. "Лимит действует только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. Лимит не применяется к счетам волонтеров, которые отвечают критериям, определенным постановлением, и к лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного. ограничение", – говорилось в прессрелизе регулятора.

В лимит не учитываются переводы средств клиента между собственными счетами в одном банке, а также он не касается переводов юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются, уточнял Нацбанк.

Как сообщал OBOZ.UA, Фонд гарантирования вкладов физлиц намерен продать активы "Проминвестбанка", находящегося в процессе ликвидации. Продажа назначена на 16 декабря, она пройдет в формате аукциона. Стартовая цена – 7,6 млрд грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!