Банки переписали ставки по депозитам украинцев: каких процентов ждать до конца лета

Украинцам, несмотря на снижение учетной ставки, уже не следует ожидать сильного падения процентов по депозитам. Дело в том, что банки резко снизили годовые по ультракоротким вкладам в гривне еще в мае. До конца лета средние ставки по гривневым депозитам будут на уровне мая-июня и составят 13-14% годовых.

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При этом прирост новых вкладов может приостановиться. Такой прогноз OBOZ.UA озвучил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Про его словам, в июле-августе дифференциация ставок по гривневым вкладам будет зависеть главным образом от срока вкладов. Так:

средние ставки по депозитам от 3 мес. до 6 мес. составят 12% годовых;

составят годовых; по вкладам на срок от 9 мес. до 12 мес. – 13-14% годовых;

– годовых; по депозитам до 1,5-2 лет – в среднем 14-14,5% ;

– в среднем ; по вкладам от 2 до 2,5 лет – 15% годовых.

А вот ставки на ультракороткие вклады уже существенно сократились – на 3-4%. Они уже не превышают 6-7% годовых на депозиты до 1 мес. и 10–11% на вклады до 3 мес.

"В летний период в сегменте банковских депозитов будет наблюдаться относительная статика по ставкам и активности новых вкладчиков. Однако, как мы прогнозировали еще в начале года, будет происходить достаточно заметная переориентация банков по развитию ультракоротких вкладов (1 мес. – 3 мес.) на более длительные во времени депозитные программы, сроком от 1 года до 2,5 лет", – отметил эксперт.

Замотаев связывает такую тенденцию это с активизацией банковского кредитования, ведь июньское снижение учетной ставки до 13% значительно удешевляет ресурсы под потенциальные кредиты. "То есть у большинства банков есть реальная возможность реанимировать свои кредитные программы, расширив их спектр по потребительским кредитам на автокредитование, целевое кредитование малого и среднего бизнеса и ипотеки", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным НБУ, в Украине продолжается стремительное оживление кредитования, а ставки по банковским займам постепенно снижаются. Также умеренно растет объем депозитов, несмотря на то, что проценты по вкладам тоже падают. А вот микрокредиты (т.н. деньги до зарплаты) стали менее популярными.

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