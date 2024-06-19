Украинцы несут деньги на депозиты и активно берут кредиты в банках: НБУ раскрыл главные тенденции

В Украине продолжается стремительное оживление кредитования, а ставки по банковским займам постепенно снижаются. Также умеренно растет объем депозитов, несмотря на то, что проценты по вкладам тоже падают. А вот микрокредиты (т.н. деньги до зарплаты) стали менее популярными.

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Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Национального банка Украины (НБУ) за июнь 2024 года. "Население все активнее пользуется заемными средствами", – отмечают в Нацбанке.

Так, соотношение кредитов и расходов на потребление приближается к исторически наиболее высоким показателям. Соответственно объемы кредитов стремительно растут, быстрее всего увеличивается ипотечный портфель, хотя и с очень низкого уровня, добавляют в регуляторе.

"За год банки нарастили ипотечный портфель почти вдвое благодаря государственной программе єОселя. Условия программы изменили профиль ипотечного кредита по сравнению с довоенными показателями: размер собственного взноса домохозяйств снизился, а срок кредита увеличился. Для полноценной оценки качества нового портфеля потребуется время", – подчеркнули в НБУ.

Одновременно продолжается приток средств населения в банки. "Объемы срочных гривневых вкладов населения растут, хотя и несколько медленнее общего объема розничных вкладов. Несмотря на понижение ключевой ставки, банки сдержанно корректировали стоимость срочных депозитов для физлиц", – подсчитали в НБУ.

Что касается бизнеса, то за год ставка по новым кредитам для предпринимателей снизилась на 4 п.п. до около 16%. Количество таких займов увеличилось на 12% за год.

"Этот показатель в целом соответствует ожиданиям банков – те в своих планах на 2024 год закладывали рост портфеля примерно на 15%. Однако гривневый портфель кредитов бизнеса только недавно вернулся к уровню февраля 2022 года", – говорится в отчете.

В то же время, небанковские финучреждения медленно наращивают кредитный портфель. Его объем все еще меньше довоенного уровня на 15%.

"Темпы роста портфеля значительно ниже, чем у банков. Несмотря на потребительский спрос, рост сдерживает трансформация рынка. Из-за нарушения требований законодательства о соблюдении прав потребителей с рынка были исключены некоторые крупные игроки", – констатировали в Нацбанке.

Также изменились государственные стандарты в сегменте микрокредитования. Максимальная ставка установлена на уровне 1% в день, требования к финансовому мониторингу выросли.

"Поэтому в дальнейшем микрофинансовые организации, вероятно, снизят аппетит к рискам, учитывая меньшую маржинальность кредитования. Все эти шаги снизят "агрессивное" кредитование – предоставление ссуд, которые создают чрезмерную долговую нагрузку для клиентов", – прогнозируют в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, народные депутаты поддержали законопроекты о запуске в Украине так называемого банка банков – Национального учреждения развития (НУР). Цель учреждения – решить проблему кредитования высокорискового бизнеса.

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