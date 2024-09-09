Банки, обменники и НБУ переписали курс доллара: какие цены на валюту
В Украине наличный курс доллара к гривне вернулся к снижению. Так, днем в понедельник, 9 сентября, банки в среднем продают американскую валюту по 40,9 грн/долл., а покупают по 41,39 грн/долл. Это на 10 копеек ниже пятничного курса в покупке. В продаже доллар при этом подешевел на копейку.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В небанковских обменниках тенденция более однозначная. Доллар там продают в среднем по 40,83/41,36 грн, что и в покупке, и в продаже дешевле на 3 коп., чем перед выходными.
За неделю курс доллара в банках также снизился на 10 коп. в покупке и почти не изменился в продаже. А за последний месяц банковские цены на "бакс" выросли на 5 коп. в покупке и на 7 коп. в продаже.
Стоимость доллара понизилась и в официальном курсе Национального банка Украины (НБУ). Так, НБУ рассчитал курс доллара на 9 сентября на уровне 41,02 грн/долл., что:
- на 7 коп. ниже, чем было в пятницу, 6 сентября;
- на 6 коп. ниже курса, установленного неделю назад;
- на 47 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).
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Крупные коммерческие банки Украины 9 сентября продают доллар по ценам в диапазоне 41,24-41,4 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,35-40,9 грн.
Чего ждать от курса доллара в ближайшие дни
Украинцам в течение текущей недели 9-15 сентября не следует опасаться резких колебаний курса валют. "После незначительного курсового движения вверх, которое произошло в конце августа, валютные колебания будут происходить в этих же пределах: 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро на межбанке и 41,2-41,8 грн/доллю и 44-46,5 грн/евро на наличном рынке", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.
По словам банкира, в целом ситуация на валютном рынке не будет удивлять и провоцировать к ажиотажу. В частности, с 9 по 15 сентября валютный рынок будет иметь следующие показатели:
- ежедневные курсовые изменения – до 20-30 коп. на межбанке, до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменниках;
- разница между курсами покупки и продажи –в банках 50-60 коп. на 1 долл. и 0,8-1 грн на 1 евро, в обменниках 0,6-1 грн на долларе и 1-1,3 грн на евро;
- курсовые отклонения за неделю – в пределах 2%.
Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк будет ограничивать колебания курса. В регуляторе объяснили, как это повлияет на цены в Украине.
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