Банки, обменники и НБУ переписали курс доллара: какие цены на валюту

В Украине наличный курс доллара к гривне вернулся к снижению. Так, днем в понедельник, 9 сентября, банки в среднем продают американскую валюту по 40,9 грн/долл., а покупают по 41,39 грн/долл. Это на 10 копеек ниже пятничного курса в покупке. В продаже доллар при этом подешевел на копейку.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В небанковских обменниках тенденция более однозначная. Доллар там продают в среднем по 40,83/41,36 грн, что и в покупке, и в продаже дешевле на 3 коп., чем перед выходными.

За неделю курс доллара в банках также снизился на 10 коп. в покупке и почти не изменился в продаже. А за последний месяц банковские цены на "бакс" выросли на 5 коп. в покупке и на 7 коп. в продаже.

Стоимость доллара понизилась и в официальном курсе Национального банка Украины (НБУ). Так, НБУ рассчитал курс доллара на 9 сентября на уровне 41,02 грн/долл., что:

на 7 коп. ниже, чем было в пятницу, 6 сентября;

на 6 коп. ниже курса, установленного неделю назад;

на 47 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).

Курс доллара в ПриватБанке, Ощадбанке и других: сколько стоит валюта

Крупные коммерческие банки Украины 9 сентября продают доллар по ценам в диапазоне 41,24-41,4 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,35-40,9 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 40,75 41,35 Ощадбанк 40,85 41,4 ПУМБ 40,9 41,4 Сенс Банк 40,9 41,4 Универсал Банк 40,35 41,35 Райффайзен Банк 40,8 41,24 Укргазбанк 40,8 41,3 Креди Агриколь 40,9 41,39 Укрэксимбанк 40,75 41,35

Чего ждать от курса доллара в ближайшие дни

Украинцам в течение текущей недели 9-15 сентября не следует опасаться резких колебаний курса валют. "После незначительного курсового движения вверх, которое произошло в конце августа, валютные колебания будут происходить в этих же пределах: 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро на межбанке и 41,2-41,8 грн/доллю и 44-46,5 грн/евро на наличном рынке", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

По словам банкира, в целом ситуация на валютном рынке не будет удивлять и провоцировать к ажиотажу. В частности, с 9 по 15 сентября валютный рынок будет иметь следующие показатели:

ежедневные курсовые изменения – до 20-30 коп. на межбанке, до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменниках;

разница между курсами покупки и продажи –в банках 50-60 коп. на 1 долл. и 0,8-1 грн на 1 евро, в обменниках 0,6-1 грн на долларе и 1-1,3 грн на евро;

–в банках 50-60 коп. на 1 долл. и 0,8-1 грн на 1 евро, в обменниках 0,6-1 грн на долларе и 1-1,3 грн на евро; курсовые отклонения за неделю – в пределах 2%.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк будет ограничивать колебания курса. В регуляторе объяснили, как это повлияет на цены в Украине.

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