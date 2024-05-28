Банки и обменники переписали цены на доллар: сколько стоит валюта на фоне рекордного курса НБУ

Курс доллара в Украине официально вышел на новый максимум, в банках и обменниках рекордов не наблюдается, но стоимость "бакса" растет. Так, днем 28 мая в коммерческих банках стоимость наличного доллара установилась на уровне 40,1/40,69 грн. Это на 20 копеек дороже, чем было накануне, но пока далеко от максимумов 2022 года, когда цена на наличный доллар достигала 43 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 40,35/40,8 грн (покупка/продажа).

В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 40,30 грн. Это новый исторический рекорд. Впрочем, колебания гривни "по НБУ" на самом деле не такие значительные, как может показаться.

"Такой наличный курс у нас был еще в июле 2022 года. Прошло почти два года войны, а ситуация на наличном валютном рынке едва изменилась. Хотя позитив, конечно, есть: спред (разница. – Ред.) между официальным и "уличным" курсом существенно снизился", – прокомментировал ситуацию глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

С начала года гривня девальвировала на 5,7%. При этом правительство при расчетах госбюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году).

Курс доллара в банках и "с рук": где выгоднее покупать и продавать валюту

В крупнейших коммерческих банках Украины 28 мая курс доллара в продаже установился в диапазоне 40,3-40,7 грн. Покупают доллар по 39,6-40,2 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 40,02 40,62 Ощадбанк 40,2 40,7 ПУМБ 40,2 40,7 Сенс Банк 40,2 40,7 Укрсиббанк 40,05 40,7 Укргазбанк 39,9 40,3 Универсал Банк 39,6 40,7 Укрэксимбанк 40,05 40,65 Креди Агриколь 40,15 40,7

Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости доллара в кассах – иногда там взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался заметно выше банковского в покупке и немного выше в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 28 мая предлагают по цене 40,65/40,8 грн (покупка/продажа).

Как сообщал OBOZ.UA, по словам финансового эксперта Сергея Фурсы, в ближайшее время Национальный банк будет держать курс гривни в диапазоне 40-41 грн/доллар. Однако курса 50 грн/доллар и выше не будет.

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