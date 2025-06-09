Кредиты в Украине хотят выдавать по-новому: что именно может измениться

Народные депутаты обсуждают обновление правил кредитования украинских военнослужащих. Им могут предоставить кредитный лимит объемом среднего месячного содержания за последние три месяца.

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Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он напомнил, что из-за запрета на взыскание с военных процентов и штрафов по кредитам банки отказываются предоставлять им займы вообще.

"Существующая в законе преференция (запрет на взыскание с военных % и штрафов по кредитам) является существенным препятствием для их кредитования. Банки массово отказывают в кредитовании, ведь государство, введя преференцию, не предложило альтернативных источников для покрытия их рисков и прибыли", – отметил Гетманцев.

Он выразил согласие с необходимостью введения соответствующей бюджетной программы, которая покрывала бы банковские риски.

"Поддерживаю и предложение Олега Гороховского (Монобанк) о принятии банками, обслуживающими выплату вознаграждения военным, обязанности предоставлять военным кредитные лимиты в сумме среднего месячного содержания за последние три месяца. Обслуживание вознаграждения приносит доход, часть которого необходимо направить на социальные программы", – подчеркнул нардеп.

Он отметил, что такие изменения могут быть зафиксированы в формате меморандума между банками. Тогда они не потребуют нормативно-правовых изменений.

Согласно действующему законодательству, военнослужащие действительно имеют право на освобождение от уплаты процентов, штрафов и пени за несвоевременное выполнение кредитных обязательств. Льготы распространяются на задолженности, возникшие после 24 февраля 2022 года, но касаются только потребительских кредитов и не действуют для кредитов на жилье и автомобили.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы продолжают брать все больше микрозаймов – количество сделок, заключенных за первый квартал 2025 года, достигло 2,17 млн (то есть в среднем по 724 тысячи ежемесячно) и превысило аналогичный показатель прошлого года на 8%. Но средняя сумма "кредитов до зарплаты" впервые за два года упала.

В то же время общая сумма выданных в стране микрокредитов достигла 12,72 млрд грн. Но несмотря на рост количества займов, средняя сумма кредита впервые за два года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 5858 грн.

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