Банк превратил личные деньги украинки в кредитные и списал с нее солидную комиссию: как нужно действовать для сохранения средств

Клиентка одного из крупных украинских банков пожаловалась, что тот списал с ее счета более 700 грн комиссии за снятие кредитных средств, хотя фактически она снимала собственные. В самом банке это отрицают – несмотря на данные из выписки о проведенных операциях. В связи с этим юристы советуют украинцам делать скриншоты мобильного банкинга с датами и суммами к любым изменениям банка и в случае возникновения проблем с учреждением подавать письменное заявление, а не только звонить на "горячую" линию.

Об этом говорится в материале "Минфина". Отмечается: по словам клиентки банка, в мае она открыла карту с кредитным лимитом 24 000 грн. После чего:

Пополнила счет на 18 400 грн.

Зтем сразу сняла эту сумму в банкомате – т.е. "снимала собственные средства".

"На следующий день воспользовалась кредитным лимитом для оплаты покупки в магазине на сумму 17 575 грн. Баланс по карте показал 6 425 грн. Но зайдя через неделю в приложение, пользовательница ... увидела что банк досписал задним число 703 грн комиссии, якобы за снятие в банкомате кредитных средств", – рассказывают авторы материала.

В самом же банке, подчеркивается, клиентке объяснили, что снятие средств произошло позже, чем оплата за товар. В связи с чем и была начислена комиссия.

Тем не менее, сама клиентка утверждает, что это "откровенная ложь". Ведь, по ее словам, в приложении банка видно, что:

Деньги были сняты 31 мая.

Оплата за товар произведена 1 июня.

"В то же время банк упорно стоит на своем, мол, ошибки никакой нет и начисление комиссии верно. Согласно объяснению службы поддержки банка, хотя сделки были проведены в указанные даты, окончательное списание со счета произошло в обратной последовательности – сначала покупка, а позже снятие наличных. Это полностью соответствует правилам международных платежных систем, по которым списание может происходить с задержкой до 30 дней в соответствии с требованиями эквайров", – говорится в материале.

Что говорят юристы

В свою очередь, юристы отмечают: действия банка могут свидетельствовать о нарушении закона. Ведь если в выписке видно, что 31 мая были сняты исключительно собственные средства, а кредитный лимит использован только 1 июня, то "начисление комиссии за "снятие кредитных средств" не соответствует фактическим обстоятельствам".

"Такая ситуация может свидетельствовать либо о технической ошибке банка. Либо о непрозрачной тарифной политике", – отмечается в материале.

Как избежать таких ситуаций со своим банком

Для того же, чтобы не попасть в подобную ситуацию, юристы советуют четко понимать очередность списания средств в вашем банке – ведь в каждом учреждении она отличается. Т.е., нужно знать, какие деньги снимаются с карты в первую очередь – собственные, или кредитные. Узнать же об этом можно из договора с банком.

Также следует проверять выписку в день операции – и если есть расхождение, сразу подавать письменное заявление. А кроме того:

Фиксировать доказательства.

Делать скриншоты мобильного банкинга с датами и суммами любых изменений банка.

Требовать письменного ответа от банка.

Ответ же должен содержать ссылку на пункт договора, которым он обосновывает комиссию.

"Если банк не признает ошибку – стоит жаловаться в НБУ", – резюмируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 474,4 млн грн.

