АЗС отменят текущие цены на бензин? Украинцам рассказали, к чему готовиться

За выходные на украинских АЗС выросли цены на бензин А-95. В понедельник, 27 октября, они продают его в среднем по 56,68 грн/л, что на 8 коп. выше, чем было в пятницу, 24 октября. В то же время, в экспертной среде ожидают, что на текущей неделе (заканчивается 2 ноября) отдельные сети повысят стоимость бензина – в пределах 1 грн.

Видео дня

Об этом говорится в материале delo.ua. Там отметили:

Подорожание ожидается в небольших сетях.

Крупные, прогнозируется, воздержаться от такого шага.

При этом подчеркивается: в целом, недавний рост оптовых цен на топливо (24 октября он стоил в среднем 49,91 грн/л, что сразу на 1,32 грн выше, чем неделей ранее) создал потенциал и для подорожание бензина на заправках. При чем существенного – до 3 грн/л.

Сами же оптовые цены, отмечается, выросли по ряду причин. Среди них:

Согласование в ЕС 19 пакета санкций против российских энергоносителей.

Ухудшение погоды на Черном море.

Из-за штормов был перекрыт канал Сулина, соединяющий Черное море и Дунай. Что обусловило сокращение морских поставок дизеля в порт Измаил.

Уменьшение объемов из Румынии.

Сокращение отправлений из Литвы из-за плановых работ на НПЗ Orlen.

"Сейчас у нас проблемы с поставкой примерно 30% нашего импорта. И это повлекло за собой дефицит горючего и ажиотажный рост цен на украинском рынке", – объяснил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

При этом он подчеркнул: общий масштаб проблемы пока трудно оценить. А более понятной ситуация станет в конце этой недели – когда "импортеры поймут, какой объем дефицита они смогут фактически покрыть из других источников".

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом 27 октября отдельные сети АЗС, по данным Консалтинговой группы "А-95", разливают бензин по 50-61,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО. На них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках ZOG. Здесь бензин стоит 50 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Киеве разоблачили две АЗС, которые на территории столицы реализовывали незаконно изготовленное топливо. Судя по опубликованным фото- и видеоматериалам, речь, в частности, о бензинах А-95 и А-95+.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!