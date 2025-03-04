АЗС отменят текущие цены на бензин: украинцам рассказали, чего ожидать

Украинские АЗС повысили цены на бензин А-95. Так, 4 марта они продают его в среднем по 56,9 грн/л, что на 1 коп. выше, чем днем ранее. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближайшие дни цены на ресурс снизятся – впрочем, незначительно, на 10 коп./л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 4 марта крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 52,95 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Цены будут снижать

В то же время, время, говорится в материале delo.ua, в марте не ожидается существенных изменений на рынке топлива. А потому "цены будут колебаться с учетом нефтяных котировок".

"Думаю, что спрос будет низким, потому что это еще один зимний месяц. Кроме того, никто не будет завозить в страну больших объемов топлива в посевную, поскольку из-за волатильности на нефтяных рынках есть риски завезти топливо по более дорогой цене и потом остаться в минусе", – рассказал эксперт Сергей Куюн.

Тем не менее, отмечается, на этой неделе возможно снижение цен на 10 коп./л. Помимо этого, сети могут запустить праздничные акции "со щедрыми скидками до 8 марта".

В то же время, подчеркивают аналитики, на рынке все еще сохраняется потенциал к снижению цены в 1 грн/л. Однако сети АЗС "не спешат делать шаги в этом направлении".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, наладившего работу нелегальной АЗС в Обуховском районе на Киевщине. В частности, он продавал украинцам бензин А-95 и дизтопливо без паспортов качества и документов об их происхождении.

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