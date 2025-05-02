АЗС не стали удерживать цены: сколько теперь в Украине стоит литр бензина

На украинских АЗС ощутимо подешевел бензин А-95. Так, 2 мая они продают его в среднем по 54,42 грн/л, что сразу на 39 коп. ниже,чем днем ранее.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети разливают ресурс по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, Рур груп, по 57,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 48,95 грн/л. А также:

Маркет – 49,99 грн/л;

Фактор – 50 грн/л.

Как будут меняться цены на бензин на АЗС в ближайшее время

Вместе с тем, с 1 мая официально начали продавать бензин с биоэтанолом (Е5). Что не удешевляет ресурс. Ведь биоэтанол – не более дешевая альтернатива, а экологический компонент.

Впрочем, резкого удорожания бензина также не стоит ожидать. Как рассказал OBOZ.UA главный редактор отраслевого издания "НефтеРынок" Александр Сиренко:

Биоэтаноловая смесь, которую сети уже законтрактовали в Европе, всего на несколько копеек дороже обычного бензина.

На фоне снижения мировых цен на нефть нововведение не должно отобразится на ценах на бензин.

Смогут ли автомобили ездить на новом бензине

В то же время, опасности для автомобилей новое топливо не несет. Ведь, рассказал топливный эксперт Сергей Куюн, автомобили 90-х и 2000-х годов выпуска "легко переварят такой состав". Соответственно, изменений "в динамике или поведении двигателя" не произойдет.

Его слова подтверждает и Сиренко. "Технически опасность есть только там, где не соблюдаются стандарты. Если все сделано правильно, смесь с этанолом не вредит двигателям", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Черновицкой области разоблачили незаконное производство и продажу на АЗС горюче-смазочных материалов – в частности, бензинов А-92 та А-95. В настоящее время фигуранту дела уже сообщили о подозрении.

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