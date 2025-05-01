"Спиртовой" бензин уже начали заливать на АЗС: выдержат ли его старые автомобили и что будет с ценами

В Украине с 1 мая официально ввели бензин с биоэтанолом (Е5), однако на самом деле водители уже неделю как ездят на новом горючем, ведь старые запасы постепенно заменяли. Добавление спирта не удешевляет бензин, ведь биоэтанол не более дешевая альтернатива, а экологический компонент, с которым легко справляются даже автомобили 90-х годов.

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Об этом рассказал директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии СМИ. Пока украинцы привыкают к новым ценам на бензин, большинство даже не подозревает, что минимум неделю как заправляются обновленным горючим с добавлением биоэтанола.

Без громких анонсов и резких изменений новый бензин с маркировкой Е5 (что означает 5% содержание биоэтанола) постепенно заменил старые запасы украинских АЗС. И, как оказалось, далеко не каждый водитель это вообще заметил.

Однако среди владельцев авто, особенно старых моделей 90-х и начала 2000-х годов, появились опасения, не повредит ли спиртовая добавка их двигателям? Куюн успокаивает – причин для беспокойства нет. Все бензиновые двигатели, рассчитанные на обычное топливо, без труда функционируют на бензине с 5% биоэтанола. Проблемы возникают только тогда, когда концентрация спирта достигает 30-40%, что в Украине пока не планируется.

"Автомобили 90-х и 2000-х легко "переварят" такой состав горючего. Изменения в динамике или поведении двигателя потребитель просто не заметит", - подчеркнул Куюн. Однако по словам эксперта, не все новости утешительны, рост цены на бензин не является временным или случайным. Биоэтанол – это не более дешевая альтернатива, а наоборот – более дорогая, чем обычная нефть.

Его добавляют не для экономии, а по двум ключевым причинам – это экология и энергонезависимость. Сжигание горючего со спиртовыми добавками уменьшает выбросы парниковых газов, а сам этиловый спирт Украина может производить самостоятельно, уменьшая импортную зависимость. "Это как кока-кола с сахаром и без сахара. Вроде бы похоже, а формула другая - с меньшим вредным влиянием", - объясняет эксперт.

Также важно понимать, что использование нового бензина произошло постепенно – не в один день, как ожидали некоторые водители. Станции не могут одномоментно обновить все резервуары, поэтому старые остатки просто заменялись новым продуктом в последние дни.

"Ожидали 1 мая, а на самом деле уже неделю как ездим на этом горючем. И никто не жалуется, потому что все работает нормально", – добавил Куюн. Специалисты прогнозируют, что серьезных ценовых скачков в ближайшее время не будет, однако удешевления ждать не стоит.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на мировых рынках цены на нефть существенно снизились – удешевление составило средние 1,5%. Причина – беспокойство инвесторов из-за американских пошлин. Ожидается, что эти меры могут привести к замедлению экономического роста и соответственно уменьшению спроса на горючее.

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