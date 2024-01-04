АЗС не стали удерживать цены на бензин: сколько теперь стоит литр

С начала зимы на украинских АЗС существенно подешевел бензин А-95. Так, 4 января они продают его в среднем по 51,39 грн/л, что почти на 3 грн/л превышает стоимость ресурса 1 декабря 2023 года (54,33 грн/л).

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За неделю же – с 28 декабря-2023 по 4 января 2024-го – бензин подешевел на 13 коп/л. А по сравнению с 3 января – на 2 коп./л.

В целом же крупные сети, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают ресурс по 47,99-56,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива составляет 9 грн/л.

Самую высокую цену установили в сети SOCAR – 56,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 54,99 грн/л;

Shell – 53,99 грн/л;

Neftek – 52,99 грн/л;

Route 20 – 52,95 грн/л.

Дешевле всего ресурс продают на заправках RLS и VST – по 47,99 грн/л. А кроме того:

Luxwen – 47,99 грн/л;

Укр-Петроль – 48 грн/л.

Какие цены в регионах

По областям же бензин продают по 50,51-53,86 грн/л. Т. е. разница между самым дорогим и дешевым превышает 3,3 грн/л.

По самым низким ценам ресурс продают в Закарпатской области – в среднем по 50,51 грн/л. А также в:

Хмельницкой – 50,65 грн/л;

Днепропетровской – 50,74 грн/л;

Николаевской – 50,82 грн/л;

Киевской – 50,86 грн/л.

Дороже всего заправляться в Донецкой области, где литр бензина стоит в среднем 53,86 грн/л. А кроме того, в:

Черниговской – 52,07 грн/л;

Херсонской – 51,9 грн/л;

Сумской – 51,83 грн/л;

Харьковской – 51,81 грн/л.

Бензин будет дешеветь

В то же время нардеп Алексей Устенко ранее отмечал, что на мировых рынках отсутствуют предпосылки для роста цен на нефть. Соответственно, в Украине будет снижаться стоимость автотоплива – как бензина, так и дизеля и сжиженного газа.

При этом он подчеркнул: из-за того, что сейчас основным способом доставки топлива в Украине является автотранспорт, "то, что мы на сегодня имеем, – это такая спотовая цена с прогнозированием на неделю-две". В целом же цены на топливо будут зависеть от ситуации на мировых рынках нефти.

"Если цены будут увеличиваться на мировом рынке, то будут увеличиваться и в Украине. Но каких-либо предпосылок для увеличения цен на нефть на сегодняшний день нет", – констатировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, подешевел в Украине и автогаз. Так, 2 января 2024 года АЗС продавали его в среднем по 29,73 грн/л, что на 10 коп. ниже, чем было 29 декабря 2023-го.

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