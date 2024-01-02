АЗС не стали держать старые цены на автогаз: сколько теперь стоит литр

Украинские АЗС снизили цены на автогаз. Так, 2 января 2024 года они продают его в среднем по 29,73 грн/л, что на 10 коп. ниже, чем было 29 декабря 2023-го. В конкретных же сетях цены колеблются от 27,9 до 30,99 грн/л.

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Самую низкую стоимость, по данным Консалтинговой группы "А-95", установили на заправках Green Wave – 27,9 грн/л. А кроме того:

VST – 28,06 грн/л;

RLS – 28,3 грн/л;

Авантаж 7 – 28,45 грн/л;

БРСМ-Нафта – 28,47 грн/л;

Олас – 28,5 грн/л;

Luxwen – 28,59 грн/л.

Дороже всего автогаз продают на АЗС SOCAR – 30,99 грн/л. А также:

ОККО – 30,49 грн/л;

WOG – 30,48 грн/л;

AMIC – 30,08 грн/л;

Neftek – 29,99 грн/л;

Укрнафта – 29,9 грн/л;

KLO – 29,89 грн/л;

U.GO – 29,88 грн/л.

В то же время, снизили цены не все АЗС – во многих они остались на прежнем уровне. А в UPG даже повысили на 1 коп. – до 29,25 грн/л.

Те же, кто цены снизил, сделали это в диапазоне от 16 коп./л до 1,04 грн/л. В частности:

VST – на 1,04 грн/л, до 28,06 грн/л;

RLS – на 80 коп./л, до 28,3 грн/л;

Green Wave – на 60 коп./л, до 27,9 грн/л;

Neftek – на 50 коп./л, до 29,99 грн/л;

Marshal – на 50 коп./л, до 29,5 грн/л;

VostokGaz – на 50 коп./л, до 29,29 грн/л;

U.GO – на 48 коп./л, до 29,88 грн/л;

KLO – на 40 коп./л, до 29,89 грн/л;

Shell – на 32 коп./л, до 29,15 грн/л;

Mango – на 30 коп./л, до 29,43 грн/л;

БРСМ-Нафта – на 21 коп./л, до 28,47 грн/л;

AMIC – на 16 коп./л, до 30,08 грн/л.

Будет еще дешевле

В то же время, по словам нардепа Алексея Устенко, на мировых рынках отсутствуют предпосылки для роста цен на нефть. Соответственно, в Украине будет снижаться стоимость автотоплива – как бензина, так и дизеля и сжиженного газа.

При этом он подчеркнул: из-за того, что сейчас основным способом доставки топлива в Украине является автотранспорт, "то, что мы на сегодня имеем, – это такая спотовая цена с прогнозированием на неделю-две". В целом же цены на топливо будут зависеть от ситуации на мировых рынках нефти.

"Если цены будут увеличиваться на мировом рынке, то будут увеличиваться и в Украине. Но каких-либо предпосылок для увеличения цен на нефть на сегодняшний день нет", – констатировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут экономить горючее в холодное время года. Один из способов – проверить давление в шинах. Низкое давление в шинах может увеличить расход топлива на 3-5%. Убедитесь, что давление в шинах соответствует рекомендациям производителя автомобиля.

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